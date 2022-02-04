Van'da 62 kaçak göçmen yakalandı

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Gülay KUYUCU/VAN,(DHA)VAN'ın Muradiye ilçesinde durdurulan kamyonda yapılan aramada 62 kaçak göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, saat 08.30 sıralarında şüphelendikleri kamyonu durdurup, arama yaptı. Kamyon kasasında Afganistan uyruklu 62 kaçak göçmen yakalandı. Kamyon sürücüsü E.Y. ile olayla bağlantısı olduğu düşünülen T.İ. gözaltına alındı. Kaçak göçmenler ise ilgili kurumlara teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Van Gülay KUYUCU

2022-02-04 13:43:10



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