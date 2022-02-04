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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van Büyükşehir Belediyesinin şubat ayı kültür-sanat takvimi yayınlandı

İHA

Van Büyükşehir Belediyesinin şubat ayı kültür-sanat takvimi yayınlandı

Van Büyükşehir Belediyesi, şubat ayı kültür sanat takvimini açıkladı.
Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, hazırlanan kültür sanat takvimiyle her ay Vanlılar için birbirinden farklı etkinlikler düzenleneceği belirtilerek, “Oluşturulan kültür sanat takviminde sergiler, konserler, paneller, tiyatro buluşmaları, söyleşi ve dinletiler, sinema gösterimlerinin yer alacağı birçok kültürel etkinliğin detayları da her ay açıklanıyor. Şubat ayı kültür sanat takvimi kapsamında bu ay içerisinde yetişkin ve çocuklara yönelik 34 program düzenleyecek. Tiyatro gösterileri, şiir programları, sinema gösterimleri, seminerler, festivaller, sanat sergileriyle şubat ayında Vanlılar dolu dolu bir ay geçirecek.
Programların tamamı ücretsiz olup, ulaşım sıkıntısı yaşayanlara ise şehir merkezinden servis imkânı sağlanacak” denildi.
Düzenlenecek programlar ise şöyle açıklandı:
“1 Çocuk Sineması
Yer: Hacıbekir Kültür Merkezi
Tarih ve Saat: 01.02.2022 / 14:00
2 Şiir İklimi
Yer: Hacıbekir Kültür Merkezi
Tarih ve Saat: 02.02.2022 /13:30
3 Gönülden Gönüle Sohbetler
Yer: Hacıbekir Kültür Merkezi
Tarih ve Saat: 02.02.2022 / 10:00
4 Regaip Kandili Cami Programı
Yer: Yukarı Norşin Cami
Tarih ve Saat: 03.02.2022 / 14:00
5 Şehri Vanı Geziyorum Tarihimi Öğreniyorum
Yer: Van Müzesi ve Kale Alanı
Tarih ve Saat : 04.02.2022 /09.0014.00
6 Dünya Kanser Günü Hasta Ziyaretleri
Yer:
Tarih ve Saat: 04.02.2022/
7 Sınava Hazırlık Öğrencilerine Süreç Yönetimi Programı
Yer: Kadın Aile Merkezi
Tarih ve Saat: 04.02.2022 / 13:00
8 Tiyatro Fehim Paşa Konağı
Yer: Hacıbekir Kültür Merkezi
Tarih ve Saat: 05.02.2022 / 14:00
9 Sinema
Yer: Hacıbekir Kültür Merkezi
Tarih ve Saat: 06.02.2022 / 14:00
10 Kayak Festivali
Yer: Abalı Kayak Merkezi
Tarih ve Saat: 06.02.2022 / 13:00
11 Kadın Girişimciler ve İstişare Toplantısı
Yer: Kadın Aile Merkezi
Tarih ve Saat: 07.02.2022 / 14:00
12 Çocuk Sineması
Yer: Hacıbekir Kültür Merkezi
Tarih ve Saat: 08.02.2022 / 14:00
13 Dünya Sigarayı Bırakma Günü
Yer: Hacıbekir Kültür Merkezi
Tarih ve Saat: 09.02.2022 / 14:00
14 Kanser ve Beslenme İlişkisi Semineri
Yer: Kadın Aile Merkezi
Tarih ve Saat: 10.02.2022 / 14:00
15 Sinema
Yer: Hacıbekir Kültür Merkezi
Tarih ve Saat: 13.02.2022 / 14:00
16 Fotoğraf Safari Yarışması Duyurusu
Yer:
Tarih ve Saat: 14.02.2022 /
17 Çocuk Sineması
Yer: Hacıbekir Kültür Merkezi
Tarih ve Saat:15.02.2022 / 14:00
18 Evlilik Öncesi Eğitim Semineri
Yer: Kadın Aile Merkezi
Tarih ve Saat: 17.02.2022 / 14:00
19 2 Nisan Van’ın Kurtuluşu Temalı Ulusal Şiir Yarışması İlanı
Yer:
Tarih ve Saat: 19.02.2022 /
20 Tiyatro Ben Feuerbach
Yer: Hacıbekir Kültür Merkezi
Tarih ve Saat: 19.02.2022 / 15:00
21 Grup Yürüyüş
Yer: Hacıbekir Kültür Merkezi
Tarih ve Saat: 19.02.2022 /
22 Sinema
Yer: Hacıbekir Kültür Merkezi
Tarih ve Saati: 20.02.2022 / 14:00
23 Yürüyüş ve Fotoğrafçılık Etkinliği
Yer: Akdamar Adası
Tarih ve Saat: 20.02.2022 / 10:00
24 Çocuk Sineması
Yer: Hacıbekir Kültür Merkezi
Tarih ve Saat: 22.02.2022 / 14:00
25 Mustafa Armağan Konferansı
Yer: Hacıbekir Kültür Merkezi
Tarih ve Saat: 23.02.2022 / 13:00
26 Çocuk Tiyatrosu Kayıp Masallar
Yer: Hacıbekir Kültür Merkezi
Tarih ve Saat:23.02.2022 / 15:00
27 Ailede Mahremiyet Semineri
Yer: Kadın Aile Merkezi
Tarih ve Saat : 24.02.2022 / 13:00
28 Gençlerle Buluşma
Yer: Hacıbekir Kültür Merkezi
Tarih ve Saati: 25.02.2022 / 15:00
29 Sergi
Yer:
Tarih ve Saat: 2628.02.2022 / 14:00
30 Sanat ve Edebiyat Buluşmaları
Yer: Hacıbekir Kültür Merkezi
Tarih ve Saat: 26.02.2022 / 14:00
31 Sabah Namazı Programı
Yer: Yukarı Norşin Camii
Tarih ve Saat: 26.02.2022 / 05:40
32 Miraç Kandili Programı
Yer: Yukarı Norşin Cami
Tarih ve Saat: 27.02.2022 / 18:00
33 Sinema
Yer: Hacıbekir Kültür Merkezi
Tarih ve Saat: 27.02.2022 / 14:00
34 Sanat Musikisi Konseri
Yer: Evliya Çelebi Turizm Uyg. Oteli
Tarih ve Saat: 27.02.2022/ 19:00.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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