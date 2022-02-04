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Tahran uçağı Van'da halay ve çiçeklerle karşılandı

DHA

Tahran uçağı Van'da halay ve çiçeklerle karşılandı


Feyat ERDEMİRBehçet DALMAZ/VAN, (DHA)İRAN'ın Başkenti Tahran ile Van arasında uçak seferleri başladı. İlk seferini yapan İran'a ait özel bir havayoluna ait Boeing 737 tipi uçak, Van Ferit Melen Havalimanı'nda Van Vali Vekili Ömer Faruk Canpolat'ın da katıldığı törenle karşılandı. Tur operatörlerini taşıyan uçak, davulzurna eşliğinde halk oyunları sergilenerek karşılandı.
İran ile en uzun kara sınırına sahip Van'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 24 Mart 2020'de araç ve yaya geçişlerine kapatılan Kapıköy Gümrük Kapısı, 1 yıl sonra martta kısmen açıldı. İran'da artan vakalar nedeniyle kısmi geçişlerin mümkün olduğu sınır kapısı, 9 Ekim'den itibaren ise tamamen açıldı. İranlı turistler, tatil rotalarını yeniden Van'a çevirirken, kentte turist yoğunluğu yaşanmaya başlandı. Yapılan görüşmeler sonucu TahranVan uçak seferlerinin yapılması da karara bağlandı.
İran'a ait özel havayolu şirket yetkililerinin Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'le yaptıkları görüşmelerin ardından pazartesi ve cuma günü yapılmasına karar verilen uçak seferlerinin ilki bugün başladı. İlk sefer için de tören düzenlenip, çeşitli hazırlıklar yapıldı. Karşılamaya, Vali Vekili Ömer Faruk Canpolat, AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, Van Otelciler ve Turizmciler Derneği Başkanı Yunus Yüksel, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Doğu Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe ve çok sayıda turizmci katıldı.
İlk seferini yapan İran'a ait özel havayoluna ait Boeing 737 tipi uçak, içerisindeki 78 tur operatörüyle saat 20.00 sıralarında Van Ferit Melen Havalimanı'na indi. Uçak, çiçek ve davulzurna eşliğinde halaylar çekilerek karşılandı. Gelen İranlı tur operatörlerine ise Vali Vekili Canpolat, Milletvekili Gülaçar ve protokol üyeleri tarafından çiçek verildi. 
'MUTLULUKLA KARŞILADIK'
Van Vali Vekili Canpolat, İranlı turistlerin kent ekonomisine büyük katkı sunduklarını, uçak seferlerinin başlamasının da bu katkıyı artıracağını söyledi. Yapılan ilk uçak seferini mutlulukla karşıladıklarını belirten Vali Vekili Canpolat, "Bu uçak seferlerinin bölgemize, ülkemize, Van'ımıza çok ciddi kazanımların olacağını biz değerlendiriyoruz. İnşallah hayırlara vesile olur. Sınır kenti olmamız nedeniyle zaten İran'la ciddi bir ticari potansiyelimiz var. Bunun da ticari ilişkilerimizi geliştirip uzun vadede ilimiz ve bölgemiz olmak üzere bütün ülkemize  ticari anlamda daha ciddi katkı sunacağına inanıyoruz. Tabii süreçte Sayın Valimizin çok ciddi katkıları oldu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz" dedi.
'UÇAK SEFERLERİNİN İLİMİZ EKONOMİSİNE BÜYÜK KATKISI OLACAK'
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Doğu Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe ise ilk uçakla 78 tur operatörü geldiğini ifade ederek, "İnşallah böylelikle ilimize, ülkemize ve vatanımıza hayırlara vesile olur. Sektörümüz adına iyi bir gelişme. İlk kez yurt dışından bir uçağımız olacak. VanTahran arası yaklaşık bir saat sürecek bu uçuşlar pazartesi ve cuma günleri 4 ve 3 gece konaklamalı olacak. İnşallah ilimizin ekonomisine çok büyük bir katkı sunacak. Böylelikle vatanımıza, halkımıza, esnafımıza hayırlı uğurlu olsun. Sadece turizm camiasına faydası olmayacak. Bütün tüccara, tacire esnafa da faydası olacak" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Van Feyat ERDEMİRBehçet DALMAZ
2022-02-04 22:46:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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