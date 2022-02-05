Hasta almaya giderken kara saplanan ambulansın imdadına İpekyolu Belediyesi yetişti

Van’ın merkez İpekyolu ilçesinde hasta almaya giderken yoğun tipiden dolayı kayarak yoldan çıkan ambulansın imdadına belediye ekipleri yetişti.

İpekyolu ilçesine bağlı Ortanca Mahallesinde bir vatandaşın hastalandığı ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi. Hastaya müdahale etmek için hızlıca bölgeye giden 112 ambulansı, tipi ve fırtınadan dolayı yoldan çıktı. Canı pahasına hastaya müdahale etmek isteyen sağlık ekipleri, kendi imkanlarıyla aracı bulunduğu yerden kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.



Saatlerce yolda mahsur kaldılar

Bu yüzden saatlerce yolda mahsur kalan112 ekipleri, bölgede kurtarılmayı bekledi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen İpekyolu Belediye Fen İşleri Müdürlüğüne ait iş makinesi, ambulansı bulunduğu yerden güçlükle kurtarabildi. Kurtarılan ambulans, başka hastalara bakmak üzere 112 istasyonuna geri döndü. Öte yandan, Ortanca Mahallesinde yaşayan hasta vatandaşı almak için Özalp ilçesinden başka bir ekip yönlendirildi.

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