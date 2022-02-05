Erciş’te 2 yılık husumet barışla sonuçlandı

Van’ın Erciş ilçesinde 2 yıl önce iki aile arasında 1 kişinin ölümüyle başlayan husumet, kanaat önderlerinin araya girmesi ile son buldu.

Erciş ilçesi Taşlıçay Mahallesi'nde 1 Ağustos 2020 tarihinde Kurt (Sipkan Aşireti) ve Aytış (Benişti Aşireti) aileleri arasında meydana gelen kavgada Aytış ailesinden M. Salih Aytış'ın hayatını kaybetmesiyle iki aile arasında husumet başladı. Kanaat önderlerinin girişimiyle barıştırılan iki aile için ilçede program düzenlendi. Programda konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, “Yaklaşık 2 yıl önce yıllarca aynı köyde komşu olarak yaşayan iki ailemiz arasında bir tatsız olay meydana geldi. O tatsız olayın barışla neticelenmesi için çok kişi emek verdi. Çok kişi bu barış için birebir uğraştı biliyorum. Ama bu kötülüğün defi için komşularımızın huzuru, güvenliği, kardeşliği için emek veren hocalarımıza, kanat önderlerimize, kamu görevlilerimize hepsine teşekkür ediyorum. Bu barışımızın kalıcı olmasını, bu barışımızın diğer kavgaların da barışla sonuçlanması için örnek olmasını temenni ediyorum. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Bugün bu barışa şahitlik etmek, bu barışın kalıcı olması için buraya gelen milletvekillerimize, jandarma komutanımıza, il emniyet müdürümüze, misafirlerimize her iki aile adına teşekkür ediyorum. Rabbim huzurumuzu, güvenliğimizi, birliğimizi beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin” dedi.

Yapılan konuşmalar ve Kur'anı Kerim tilavetinin ardından aileler tokalaştı ve husumet son buldu. Özel bir düğün salonunda yapılan barış törenine Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, çok sayda davetli, kanaat önderleri ve husumetli aileler katıldı.

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