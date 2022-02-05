Polisten sürücü ve yolculara bilgilendirme

En güzel ve anlamlı Kandil mesajları

En güzel Kandil mesajları ve sözleri!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Van İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otobüs şoförleri ve yolcuları mevsimsel şartlara karşı almaları gereken tedbirler konusunda bilgilendirerek, broşür dağıttı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Müdürlüğümüz Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüzce Van Bitlis karayolu Balaban mevkii ve VanErciş karayolu Bardakçı mevkiinde yapılan uygulamalarda otobüs şoförleri ve yolcularına emniyet kemeri ve mevsimsel şartların tedbirleri hakkında bilgilendirme yapılarak, broşür dağıtımı yapılmıştır” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.