Fehim Paşa Konağı oyununa büyük ilgi

En güzel ve anlamlı Kandil mesajları

En güzel Kandil mesajları ve sözleri!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Tiyatro Günleri' kapsamında sahnelenen 'Fehim Paşa Konağı' isimli tiyatro oyunu, sanatseverlerden büyük ilgi gördü.

Van'da kentin kültürsanat hayatına katkıda bulunmak üzere Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ücretsiz tiyatro günleri devam ediyor. Bu kapsamda Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Hacıbekir Mahallesi Kültür Merkezi'nde 'Fehim Paşa Konağı' isimli tiyatro oyunu sahneledi. Turgut Özakman'a ait 1908 yıllarını konu alan 'Fehim Paşa Konağı', Vanlı tiyatroseverlerin büyük beğenisini kazandı.

Van Büyükşehir Belediyesi'nin şubat ayı içinde birçok sanat etkinliğinin Vanlılarla buluşmaya devam edeceği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.