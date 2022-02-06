Çığ şehitleri mezarları başında dualarla anıldı

– VanBahçesaray yolunda 45 Şubat 2020 tarihlerinde yaşanan çığ felaketinde şehit düşenler mezarları başında dualarla anıldı.

Güvenlik korucusu Nimetullah Mantaş'ın oğlu Tarık Mantaş, babası ve tüm şehitler için Çemik Mahallesi Merkez Camisinde verdiği mevlide Kaymakam Mehmet Erdem Akbulut, İlçe Jandarma Komando Tabur Komutanı Volkan Kuyucugil, İlçe Emniyet Amiri Emre Altıntop, İlçe Müftüsü Abdullah Uzel, İlçe Tarım ve Orman Müdürü M. Raci Selçuk ve Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Murat Okan da katıldı. Okunan duaların ardından mahalledeki şehitliği ziyaret eden Kaymakam Akbulut ve beraberindekiler, şehit yakınlarıyla birlikte dua etti.

İlçe Kaymakamı Akbulut ve beraberindekiler, son olarak Şehit İtfaiye Amiri Emrullah Ersari’nin Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan evini ziyaret etti.

Çatak Kaymakamlığı tarafından Merkez Camisi, Alacayar Mahallesi ve Görentaş Mahallesi camilerinde de şehitler için mevlit okutturdu.

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