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Van'da 231 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapalı

İHA

Van'da 231 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapalı

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 231 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Van'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 17, Başkale'de 36, Çaldıran’da 3, Çatak'ta 24, Edremit’te 1, Erciş’te 16, Gevaş'ta 7, Gürpınar'da 111, Muradiye’de 6, Özalp’te 6 ve Tuşba ilçesinde ise 4 olmak üzere toplam 231 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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