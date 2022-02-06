Van’da kayak festivali Van Valisi Mehmet Emin Bilmez: “Serhat dağlarına halaylar yakışır, çiçekler yakışır”

Van'ın Gevaş ilçesinde bulunan Abalı Kayak Merkezi'nde düzenlenen kayak festivali renkli görüntülere sahne oldu.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen kayak festivali yoğun ilgi gördü. Ayran aşı ve ekmek arası balık ikramıyla başlayan kayak festivali, yerel sanatçıların şarkılarıyla devam etti. Büyükşehir belediyesi bünyesinde bulunan halay ve güreş ekibi alanda görsel şölen oluştururken, vatandaşlar ise doyası eğlendi.



“Sosyal etkinlikle gençleri bir araya getirmeye çalışacağız”

Festival alanında konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, geçen senenin oldukça kurak geçtiğini hatırlatarak, “Rahmet olan karı dört gözle bekliyorduk. Elhamdülillah hem tarımsal açıdan hem hasatlık açısından istediğimiz düzeyde bölgemize kar yağdı. Bugünde bu karın tadını çıkarmak için belediyemizin çalışanları sizleri burada bir araya getirdi. Eğlendirmek ve güzel zaman geçirmek, aranızdaki birliği, beraberliği, komşuluğu ve arkadaşlığı geliştirmek için bu sene her hafta sonu bir sosyal etkinlikle sizleri bir araya getirmeye çalışacağız. Diğer ilçe belediyelerimizle el ele vererek kültürel etkinliklere inşallah sık sık bir araya geleceğiz” dedi.



“Buradan tüm dünyaya sevgi yaymaya çalışacağız”

“Bugün sizi buralarda görünce, verdiğimiz emek yerini bulunca mutlu oluyoruz” diyen Vali Bilmez, şöyle devam etti:

“Rabbim birliğimizi beraberliğimizi daim eylesin. Bu serhat dağlarına halaylar yakışır, çiçekler yakışır. El ele vereceğiz, acılarımızı paylaşarak azaltacağız. Güzelliklerimizi de birlikte paylaşarak çoğaltacağız. Buradan tüm Van’a, Türkiye’ye ve dünyaya sevgi yaymaya çalışacağız. Sevgi bütün güzellikleri büyüten temel faktördür. Bizim bütün hastalıklarımızın nedeni bu sevgi ve hoşgörü kültüründen uzaklaşmamızdır. Bunun için, olduğu gibi birbirimizi kabulleneceğiz ve birbirimize saygı göstereceğiz. Bu ülkede yaşayan herkes bu ülkenin zenginliğidir. Rengiyle, halayıyla, türküleriyle, inancıyla, etnik kökeniyle hepsi bu ülkenin zenginliğidir. Bizi millet yapan bu zenginliğimiz. Allah birliğimiz ve beraberliğimizi daim eylesin. Herkese iyi eğlenceler diliyorum.”

Festivale Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

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