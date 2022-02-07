Van’da değişik suçlardan 33 kişi tutuklandı

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda değişik suçlardan aranan 33 kişi tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında hırsızlık yapan ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 31 Ocak6 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; toplam 78 yıl hapis cezası bulunan ve 7 bin 580 TL para cezası almış, çeşitli suçlardan aranması olan 45 şahıs yakalanmış ve 25 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 180 litre mazot, 3 adet cep telefonu, 2 adet akü ve 1 adet bisiklet ele geçirilmiş ve sahiplerine teslim edilmiştir. Hırsızlık suçlarına karışan 16 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 8 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.