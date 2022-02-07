Van’da 2’i örgüt mensubu 3 kişi hakkında işlem yapıldı

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 2’i PKK/KCK terör örgütü mensubu 3 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “31 Ocak 6 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü mensubu 2 şahıs ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanuna Muhalefet suçundan 1 şahıs olmak üzere

toplam 3 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.