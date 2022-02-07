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Öğrencilerden buz pistine yoğun ilgi Tatilde 5 bin öğrenci buz pistinden ücretsiz olarak faydalandı

İHA

Öğrencilerden buz pistine yoğun ilgi Tatilde 5 bin öğrenci buz pistinden ücretsiz olarak faydalandı

Van’da yaklaşık 5 bin öğrenci, okulların kapalı olduğu yarıyıl tatilinde İpekyolu Belediyesi tarafından oluşturulan buz pistinden ücretsiz faydalandı.
Van’da okulların yarıyıl tatiline girmesi ile birlikte karnesini alan çocuklar, İpekyolu Belediyesi tarafından oluşturulan buz pistine akın etti. Okullarının tatil olmasını fırsat bilen öğrenciler, buz pistinde kayarak tatilin keyfini çıkardı. Birçok öğrencinin ilk defa kaydığı buz pistinden yaklaşık 5 bin öğrenci ücretsiz faydalandı.
İpekyolu Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü personeli Rüstem Çomak, belediye olarak ilkleri başardıklarını ifade etti. Van’da yaklaşık 8 ay boyunca kışı yaşadıklarını dile getiren Çomak, “Yılın 8 ayı kış olmasına rağmen buz pisti yaptık. Çünkü buna talep çok fazla. Amacımız İpekyolu Belediyesi olarak çocuklara spora sevdirip, onları kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmaktır. Bunun için Kaymakamımız İhsan Emre Aydın başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Haftanın her günü 09.00 ila 18.00 saatleri arası öğrencilere ücretsiz buz pateni eğitimleri verdiklerini aktaran Çomak, “Çocuklarımızın müracaatları ve velilerimizin istekleri çok çok fazlaydı. Bunun içinde elimizden geldiği kadar gayret gösteriyoruz. İlerde takım kurmayı ve milli sporcular yetiştirmeyi düşünüyoruz. Ayrıca yetişkinlere de ayrı kurslarımız oluyor” ifadelerini kullandı.
İlk defa buz pateni ile karşılaştıklarını aktaran çocuklar ise çok heyecanlı olduklarını belirttiler. Yarıyıl tatili olmasının da kendileri için fırsat olduğunu belirten öğrenciler, böyle bir pisti kendilerine sunduğu için İpekyolu Belediyesine teşekkür ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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