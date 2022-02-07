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Başkale'de 2021'de 2 ton 300 kilo uyuşturucu ele geçirildi

DHA

Başkale'de 2021'de 2 ton 300 kilo uyuşturucu ele geçirildi


Harun AKSU/ BAŞKALE (Van), (DHA)VAN'ın Başkale ilçesinde, jandarma ve polisin 2021'de yaptığı yol kontrolleri ve düzenlenlediği operasyonlarda 2 ton 300 kilo uyuşturucu ve çok sayıda silah ele geçirildi. 140 operasyonda gözaltına alınan 300 şüpheliden 70'i ise tutuklandı.  
İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce uyuşturucu tacirlerine yönelik 2021 yılında yapılan yol kontrolleri ve düzenlenen operasyonlarda İran üzerinden Türkiye'ye sokulan terör örgütlerinin en önemli finans kaynaklarından olan uyuşturucu ticaretine ağır darbe vuruldu. Yıl içinde düzenlenen operasyonlarda 1 ton 618 kilo eroin, 292 kilo esrar, 193 kilo metamfetamin, 66 kilo afyon sakızı, 131 kilo sentetik anhidrit, 50 bin uyuşturucu hap, 64 bin kaçak sigara, 322 bin tıbbi malzeme 129 kaçak silah ve 3 bin mermi ele geçirildi.
Narkotik köpeklerin de kullanıldığı uyuşturucu aramalarında eroin ve esrarda önceki yıla göre yüzde 100, metamfetaminde ise yüzde 500 artış olduğu belirtildi. Jandarma ve polisin düzenlediği 140 uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda, 300 şüphelinin gözaltına alındığı ve bunlardan 70'inin tutuklandığı belirtildi. Güvenlik güçleri, piyasaya sürülmek istenen 332 bin 146 paket kaçak sigara ile 4 ton kaçak mazota da el koydu. DHA-Güvenlik Türkiye-Van / Başkale
2022-02-07 12:38:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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