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Van Gölü Havzası'nda yaralı puhu sayısında artış Yaralı puhular tedavi edilerek doğaya salındı

İHA

Van Gölü Havzası'nda yaralı puhu sayısında artış Yaralı puhular tedavi edilerek doğaya salındı

Van'da bu yıl yoğun kar yağışından dolayı yiyecek bulamayan ve yaşam alanlarına gelerek yaralanan puhu kuşları, Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi edilerek, doğal yaşam alanına geri bırakılıyor.
Van Gölü Havzası'nda bu yıl popülasyonları artan puhu kuşlarının, yoğun kar yağışının ardından beslenme alanlarının daraldığı tespit edildi. Bu yüzden beslenmek için yaşam alanlarına ve yol kenarlarına gelen puhular, çeşitli nedenlerden dolayı yaralandı. Yaralanan kuşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 14'üncü Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. DKMP 14'üncü Bölge Müdürlüğüne getirilen yaralı kuşlar, bakım ve tedavileri için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine gönderildi. Getirildikleri merkezde tedavileri tamamlanan puhular, tekrar doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

“Yaşam alanlarında yiyecek azaldı”
İHA muhabirine konuşan Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, Van Gölü Havzası'ndaki bütün yaban hayvanların sorunlarıyla ilgilendiklerini ve çözüm yolları ürettiklerini belirtti. Merkeze yılın her zamanında farklı türden ve sayıdan yaban hayvanı geldiğini ifade eden Prof. Dr. Aslan, “Kışın son aylarında kar yağışının fazla olması ve doğadaki soğuk havanın da artması nedeniyle yaban hayvanlarındaki popülasyonumuz değişti. Yaban hayvanları, yaşam alanlarındaki yiyeceklerin azalmasına bağlı olarak, beslenme alanlarının daralması sonucu yerleşim alanları ve yolların kenarlarına gelmektedirler. Kendi aralarındaki kavgadan dolayı puhu kuşları bize yaralı olarak geliyor. Genellikle de kanatlarından yaralanıyorlar. Yiyecek için yaşam alanlarına geldikleri için kedi ve köpek saldırıları sonucu da yaralanabiliyorlar” dedi.

“Puhular bizim dostlarımızdır”
Bu yıl özellikle yaralı puhu sayısında büyük bir artış meydana geldiğini dile getiren Aslan, “Yaralı puhu sayısında yüzde 300 civarında artış meydana geldi. Puhular bizim dostlarımızdır. İnsana herhangi bir zarar vermezler. İnsana zarar verecek kemirgen ve sürüngen hayvanlarla beslenirler. Gelecek yıl için kayıtlarımızı tutuk ve hazırlıklarımızı yaptık. Bize gelen bu 12 hayvanın yüzde 40’ını tekrar doğaya kazandırdık” diye konuştu.
Yıllardır Van Gölü Havzası'nda sıra dışı fotoğraflar çektiğini belirten Doğa Fotoğrafçısı Ferzende Coşar ise puhuların popülasyonun artmasına bağlı olarak, çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını söyledi. Coşar, bu yıl Van Gölü Havzası'nın farklı bölgelerinde yaralı puhulara sıkça denk geldiklerini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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