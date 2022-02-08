Kamyon kasasında 130 Afgan yakalandı; göçmenlerin barındığı metruk evler yıkıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kamyon kasasında 130 Afgan yakalandı; göçmenlerin barındığı metruk evler yıkıldı

DHA

Kamyon kasasında 130 Afgan yakalandı; göçmenlerin barındığı metruk evler yıkıldı


Gülay KUYUCUBehçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'ın Muradiye ilçesinde durdurulan kamyonun kasasında Afganistan uyruklu 130 kaçak göçmen yakalandı. İpekyolu ilçesinde ise göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 6 metruk ev yıkıldı.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, saat 02.30 sıralarında şüphelendikleri kamyonu durdurdu. Kamyonda arama yapan ekipler, kasada Afganistan uyruklu 130 kaçak göçmen yakaladı. Göçmenler ilgili kurumlara gönderilirken, kamyon şoförü S.A., gözaltına alındı.
6 METRUK YAPI YIKILDI
Bu arada, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesinin farklı mahallelerinde daha önce kaçak göçmenlerin barındığı metruk evler olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Kentte 'şok ev' olarak tabir edilen 6 metruk yapının yıkılması için polis ekipleri Büyükşehir Belediye ekipleri ile birlikte belirlenen adreslere gitti. İlk yıkım ise Yeni Mahalle'deki Son Duran Çıkmaz Sokak'ta bulunan ve sahibi tespit edilemeyen atıl haldeki ev iş makineleri tarafından dakikalar içerinde yıkıldı. Yıkılan evin enkazı ise kepçe ile kamyonlara yüklenip, il dışına taşındı.
Emniyet yetkilileri, 2021 yılında kentte kaçak göçmenlerin barındığı 153 metruk yapının yıkıldığını bildirdi.DHA-Güvenlik Türkiye-Van Gülay KUYUCU
2022-02-08 13:51:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Van’da göçmenlerin barındığı şok evler yıktırıldı
YEREL HABERLER Van’da göçmenlerin barındığı şok evler yıktırıldı
Van’da 130 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Van’da 130 düzensiz göçmen yakalandı
Sudaki ağı çekerken Van Gölü’ne düşen balıkçı boğuldu
YEREL HABERLER Sudaki ağı çekerken Van Gölü’ne düşen balıkçı boğuldu
Muradiye Belediyesi araç filosunu genişletti
YEREL HABERLER Muradiye Belediyesi araç filosunu genişletti
Çiftleşme hazırlığındaki kedilere sakinleşmesi için müzik dinletiliyor
YEREL HABERLER Çiftleşme hazırlığındaki kedilere sakinleşmesi için ...
Van Gölü Havzası'nda yaralı puhu sayısında artış Yaralı puhular tedavi edilerek doğaya salındı
YEREL HABERLER Van Gölü Havzası'nda yaralı puhu sayısında ...
Thor’un katıldığı operasyonda 114 kilo 900 gram eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Thor’un katıldığı operasyonda 114 kilo 900 gram eroin ...
Buz timi görev başında İtfaiye ekipleri okullarda tehlike oluşturan buz sarkıtlarını kırıyor
YEREL HABERLER Buz timi görev başında İtfaiye ekipleri okullarda ...
Başkaleli öğrencilere Erzurum gezisi
YEREL HABERLER Başkaleli öğrencilere Erzurum gezisi
Meteorolojiden çığ, buzlanma ve don uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden çığ, buzlanma ve don uyarısı
Bir çocuğun terör örgütü PKK'ya katılımını sağlayan 3 kişiye müebbet hapis
YEREL HABERLER Bir çocuğun terör örgütü PKK'ya katılımını sağlayan 3 ...
Van'da bir çocuğun terör örgütüne katılımını sağlayan 3 sanığa müebbet hapis
YEREL HABERLER Van'da bir çocuğun terör örgütüne katılımını sağlayan ...
Şehit Necat Taştan’ın ismi sağlık merkezine verildi
YEREL HABERLER Şehit Necat Taştan’ın ismi sağlık merkezine verildi
The Conforium Van Hotel Sevgililer Günü’ne hazır
YEREL HABERLER The Conforium Van Hotel Sevgililer Günü’ne hazır
Cumhuriyet döneminden kalma bina kütüphane olarak hizmet vermeye başladı
YEREL HABERLER Cumhuriyet döneminden kalma bina kütüphane olarak ...
Başkale'de 2021'de 2 ton 300 kilo uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Başkale'de 2021'de 2 ton 300 kilo uyuşturucu ele ...
Turkovac güven verdi, ilk kez aşı oldular Van'da 'Turkovac' aşısı uygulanmaya başlandı
YEREL HABERLER Turkovac güven verdi, ilk kez aşı oldular Van'da ...
Öğrencilerden buz pistine yoğun ilgi Tatilde 5 bin öğrenci buz pistinden ücretsiz olarak faydalandı
YEREL HABERLER Öğrencilerden buz pistine yoğun ilgi Tatilde 5 bin ...
Van’da yarıyıl tatili sona erdi
YEREL HABERLER Van’da yarıyıl tatili sona erdi
Van’da ‘Sigara Bırakma Günü’ nedeniyle seminer düzenlenecek
YEREL HABERLER Van’da ‘Sigara Bırakma Günü’ nedeniyle seminer ...
Başkan Vekili Aydın’ın kırsal mahalle ziyaretleri devam ediyor
YEREL HABERLER Başkan Vekili Aydın’ın kırsal mahalle ziyaretleri ...
Bir yılda 2 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Bir yılda 2 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi
Ünlü botanikçi Nemrut Dağı’nın eteklerinde yeni bitki keşfetti
YEREL HABERLER Ünlü botanikçi Nemrut Dağı’nın eteklerinde yeni bitki ...
Donan şelalenin eşsiz güzelliği büyülüyor
YEREL HABERLER Donan şelalenin eşsiz güzelliği büyülüyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.