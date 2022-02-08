Göçmen kaçakçılığı yapan kişi tutuklandı

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Van'ın Muradiye ilçesinde göçmen kaçakçılığı yapan 1 kişi tutuklandı.

Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Alparslan Karakol Komutanlığı ekipleri, Ünseli Mahallesinde şüphe üzerine durdurdukları kamyonette arama yaptı. Yapılan aramada kamyonette 130 düzensiz göçmen ile organizatör olduğu değerlendirilen S.A. isimli kamyon şoförü gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen S.A., Muradiye Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak Erciş A Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi.

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