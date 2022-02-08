Van’da husumetli aileler barıştırıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van’da husumetli aileler barıştırıldı

İHA

Van’da husumetli aileler barıştırıldı

Van'da aralarında husumet bulunan Mamhuran Aşireti ile Değirmenarkı Mahallesi’ndeki Taşdemir ailesi, verilen yemekle barıştırıldı.
Van’da üç yıl önce Mamhuran Aşireti ile Değirmen Arkı Mahallesi’ndeki Taşdemir ailesi arasında çıkan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği kavganın ardından başlayan husumetin sona erdirilmesi için barış programı düzenlendi. Ertoşi (Mamhuran) Aşireti Lideri Hüsnü Timur ve Burukiler Kültürel, Sosyal, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı M. Şerif Erbenzer’in girişimleri sonucu düzenlenen barış programına husumetli aileler katıldı.
Kur’anı Kerim'in okunması ve dua edilmesinin ardından bir konuşma yapan Ertoşi Aşireti Lideri Hüsnü Timur, tarihin başlangıcından bu yana insanlar arasında çeşitli nedenlerden kaynaklı bireysel ya da toplumsal sorunların ortaya çıktığını ifade ederek, buna ilk örneğin de Hazreti Adem'in oğulları Habil ile Kabil'in olayı olduğunu söyledi. O günden bugüne kadar ölümlerle sonuçlanan tüm bu vahim ve acıklı olayların barışla sonuçlandığına dikkat çeken Timur, barışın kutsallığının da buradan geldiğini söyledi. Timur, “Van merkezde üç yıl önce bir anlaşmazlık yüzünden iki değerli insanımız hayatını kaybetti. Yaşanmış bu acılara rağmen başta kederli aileler olmak üzere tüm aşiret mensuplarımızla birlikte barışın sağlanması için her türlü zorluğa rağmen büyük bir özveriyle barış yapma noktasına geldik. Allah'ın izniyle herkesin huzurunda ve şahitliğinde bunu gerçekleştirmiş oluyoruz” dedi.
Van ve çevre illerde 10'dan fazla tatsız olayın barışla sonuçlanmasına öncülük ettiğini vurgulayan Timur, “Beni bilen ya da basında takip edenler bunu bilirler. Bazı sağlık sorunlarıma rağmen özellikle bu barışın gerçekleşmesi için üç aydan fazla süredir yoğun bir çaba gösteriyorum. Yaşamımın sonuna kadar da bir barış elçisi olmaya çaba göstereceğim. Yaşadığımız bu çağda bir daha bu tür acılı olayların olmaması için tüm insanlarımızın sağduyulu, sabırlı ve mantıklı davranmalarını özenle rica ediyorum. Hiçbir para, mal ve mülk insan canı kadar önemli değildir. Herkes buna dikkat etmelidir. Dileğim odur ki; bu ve buna benzer olayların bir daha yaşanmamasıdır. Şüphesiz bu barışta birçok kişinin emeği olmuştur. Allah herkesten razı olsun. Tekrardan hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine de sabırlar diliyorum. Yaşanmış acılar hepimizin ortak acılarıdır” ifadelerini kullandı.
Burukiler Kültürel, Sosyal, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı M. Şerif Erbenzer ise “Üç senedir devam eden bir olaya Burukiler Derneği olarak araya girdik ve bu barışı sağladık. Barış, bir çocuk gibidir. Barışa emek vermek lazım. O çocuğu büyütmek lazım. O çocuğu büyüttükten sonra bir verim alabiliriz. Bizde bu emeği verdik ve ben bu anlamda Hüsnü Timur ve tüm Mamhuran ailesine saygı ve sevgilerimi iletiyor, kendilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Konuşmaların ardından iki aile arasında barışla sonuçlanan program, yemek ikramı ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Göçmen kaçakçılığı yapan kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Göçmen kaçakçılığı yapan kişi tutuklandı
Karayolları ekipleri 7/24 görev başında
YEREL HABERLER Karayolları ekipleri 7/24 görev başında
Kamyon kasasında 130 Afgan yakalandı; göçmenlerin barındığı metruk evler yıkıldı
YEREL HABERLER Kamyon kasasında 130 Afgan yakalandı; göçmenlerin ...
Van’da göçmenlerin barındığı şok evler yıktırıldı
YEREL HABERLER Van’da göçmenlerin barındığı şok evler yıktırıldı
Van’da 130 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Van’da 130 düzensiz göçmen yakalandı
Sudaki ağı çekerken Van Gölü’ne düşen balıkçı boğuldu
YEREL HABERLER Sudaki ağı çekerken Van Gölü’ne düşen balıkçı boğuldu
Muradiye Belediyesi araç filosunu genişletti
YEREL HABERLER Muradiye Belediyesi araç filosunu genişletti
Çiftleşme hazırlığındaki kedilere sakinleşmesi için müzik dinletiliyor
YEREL HABERLER Çiftleşme hazırlığındaki kedilere sakinleşmesi için ...
Van Gölü Havzası'nda yaralı puhu sayısında artış Yaralı puhular tedavi edilerek doğaya salındı
YEREL HABERLER Van Gölü Havzası'nda yaralı puhu sayısında ...
Thor’un katıldığı operasyonda 114 kilo 900 gram eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Thor’un katıldığı operasyonda 114 kilo 900 gram eroin ...
Buz timi görev başında İtfaiye ekipleri okullarda tehlike oluşturan buz sarkıtlarını kırıyor
YEREL HABERLER Buz timi görev başında İtfaiye ekipleri okullarda ...
Başkaleli öğrencilere Erzurum gezisi
YEREL HABERLER Başkaleli öğrencilere Erzurum gezisi
Meteorolojiden çığ, buzlanma ve don uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden çığ, buzlanma ve don uyarısı
Bir çocuğun terör örgütü PKK'ya katılımını sağlayan 3 kişiye müebbet hapis
YEREL HABERLER Bir çocuğun terör örgütü PKK'ya katılımını sağlayan 3 ...
Van'da bir çocuğun terör örgütüne katılımını sağlayan 3 sanığa müebbet hapis
YEREL HABERLER Van'da bir çocuğun terör örgütüne katılımını sağlayan ...
Şehit Necat Taştan’ın ismi sağlık merkezine verildi
YEREL HABERLER Şehit Necat Taştan’ın ismi sağlık merkezine verildi
The Conforium Van Hotel Sevgililer Günü’ne hazır
YEREL HABERLER The Conforium Van Hotel Sevgililer Günü’ne hazır
Cumhuriyet döneminden kalma bina kütüphane olarak hizmet vermeye başladı
YEREL HABERLER Cumhuriyet döneminden kalma bina kütüphane olarak ...
Başkale'de 2021'de 2 ton 300 kilo uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Başkale'de 2021'de 2 ton 300 kilo uyuşturucu ele ...
Turkovac güven verdi, ilk kez aşı oldular Van'da 'Turkovac' aşısı uygulanmaya başlandı
YEREL HABERLER Turkovac güven verdi, ilk kez aşı oldular Van'da ...
Öğrencilerden buz pistine yoğun ilgi Tatilde 5 bin öğrenci buz pistinden ücretsiz olarak faydalandı
YEREL HABERLER Öğrencilerden buz pistine yoğun ilgi Tatilde 5 bin ...
Van’da yarıyıl tatili sona erdi
YEREL HABERLER Van’da yarıyıl tatili sona erdi
Van’da ‘Sigara Bırakma Günü’ nedeniyle seminer düzenlenecek
YEREL HABERLER Van’da ‘Sigara Bırakma Günü’ nedeniyle seminer ...
Başkan Vekili Aydın’ın kırsal mahalle ziyaretleri devam ediyor
YEREL HABERLER Başkan Vekili Aydın’ın kırsal mahalle ziyaretleri ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.