Van'da Hayati İnanç söyleşisine yoğun ilgi Edremit Belediyesi Eğitimci-Yazar Hayati İnanç'ı Vanlılarla buluşturdu

Edremit Belediyesi organizesiyle EğitimciYazar Hayati İnanç, "Can Veren Pervaneler" söyleşisiyle Vanlılarla buluştu.

Van Edremit Hizmetiçi Konferans Salonunda düzenlenen ve vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği söyleşi, Belediye Başkanı İsmail Say’ın açılış konuşmasıyla başladı. Edremit’in tarihi bir gün yaşadığını ifade eden Başkan Say, “Van’ın en büyük seminer salonu bize yetmedi. Hem gönül dostlarımız hem Hayati İnanç hocamızın sevenleriyle doldu, taştı. Davetimizi kırmayıp bizleri yalnız bırakmadığınız için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Bir taraftan rutin belediyecilik hizmetimizi yaparken, bir taraftan da insanlarımıza gönül sohbetleri yaşatma adına bundan sonra düzenli aralıklarla misafirlerimiz olacaktır. Programımızın ilki ise EğitimciYazar Hayati İnanç hocamızla oldu” dedi.



“Dünya ahiretin fragmanıdır”

Van’da olmaktan mutlu olduğunu dile getiren AraştırmacıYazar Hayati İnanç ise kendi yaşamından kısa kesitler anlattı. Söyleşi programına katılanlara teşekkür eden AraştırmacıYazar İnanç, faydalı bilgi aktarılmasının kendisi için bir vazife olduğunu aktardı. Dünya hayatının çeşitli uğraşlarla geçtiğini söyleyen İnanç, “Bugün burada bir araya gelmemiz şu anlama geliyor; hakiki alemde de buluşacağız. Dünya ahiretin fragmanıdır. Burada karşılaşanlar orada da karşılaşır” diye konuştu.

AraştırmacıYazar Hayati İnanç’ın konuşmalarının ardından AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, kendisine plaket taktim etti.

Düzenlenen söyleşiye Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

