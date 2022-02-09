Başkan Akman öğrencileri sevindirdi

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, 20212022 eğitim öğretim yılı ikinci döneminin başlamasıyla birlikte ailelerin eğitim yükünü azaltmak amacıyla ilçede bulunan birçok okuldaki yüzlerce öğrenciye okul çantası ve kırtasiye malzemesi dağıttı.

Eğitime verdiği destek ile bilinen Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, yine öğrencileri sevindirdi. Eğitime ve geleceğin teminatı çocuklara büyük değer veren, eğitimci kimliğine sahip Başkan Akman, ikinci dönemin başlamasıyla birlikte ilçede bulunan birçok okuldaki çocuklarla bir araya gelerek onlara içerisinde kalem, defter ve silgi gibi 15 çeşit kırtasiye malzemesi bulunan okul çantası dağıttı. Çocukların heyecanına ortak olmak istediklerini dile getiren Başkan Akman, kendi elleriyle öğrencilere hediyelerini vererek onların gözlerinden okunan mutluluğa şahitlik etti.



“Çocuklar bizim geleceğimiz”

Eğitime verdiği önemi her fırsatta dile getiren Başkan Akman, Tuşba Belediyesi olarak öğrencilerin ışık dolu yarınları için ellerinden gelen bütün çabayı gösterdiklerini vurguladı. Bugün yüzlerce öğrenciye kırtasiye yardımında bulunduklarını kaydeden Başkan Salih Akman, “Çocuklarımız bizim geleceğimizdir. Çocuklarımızın eğitimi için desteklerimiz imkanlarımız dahilinde devam edecektir. Eğitim öğretimin yeni dönemi başta öğrenci ve öğretmenlerimiz olmak üzere tüm toplumumuza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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