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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van, EMITT Fuarı'ndaki yerini aldı

İHA

Van Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 25'incisi düzenlenen Doğu Akdeniz Ülkeleri Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMlTT) yerini aldı.

Van, EMITT Fuarı'ndaki yerini aldı

Van Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 25’incisi düzenlenen Doğu Akdeniz Ülkeleri Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMlTT) yerini aldı.
Kentin turizm potansiyelinin tanıtımı için her fırsatı değerlendiren Van Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin en büyük, dünyanın ise en büyük 5. turizm fuarı EMlTT’te tanıtılacak. Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda katılım sağlanan turizm ve seyahat fuarına valilik ve büyükşehir belediyesinin yanı sıra İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van Ticaret ve Sanayi Odası, TÜRSAB Doğu Anadolu Bölge Temsilciliği, Doğu Anadolu Rehberler Derneği, turizm ve seyahat alanında faaliyet gösteren işletmeler katılıyor.
İstanbul'da 9 12 Şubat'ta TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenecek olan fuarda Van’ın tarihi, turistik ve kültürel değerlerinin yanı sıra kente özgü coğrafi işaret tescil belgesi almış yöresel ürünler de sergilenecek.
Ayrıca fuarda ildeki oteller, seyahat acenteleri ve tur operatörleri kent turizmi hakkında fuar ziyaretçileri ve sektör temsilcilerine bilgi vererek, kentin turizm potansiyelinin arttırılması için çalışmalar yapacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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