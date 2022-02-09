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Van’da kış lastiği denetimi

İHA

Van Emniyet Müdürlüğü görevlileri, kış lastiği denetimi yaparak sürücüleri bilgilendirdi.

Van’da kış lastiği denetimi

Van Emniyet Müdürlüğü görevlileri, kış lastiği denetimi yaparak sürücüleri bilgilendirdi.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 2022 yılı kış tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdürüyor. Trafik güvenliği konusunda vatandaşların bilgilendirilmesi ve farkındalık oluşması amacıyla şehrin farklı noktalarında kış lastiği denetimi yapan ekipler, sürücülere bilgilendirmede de bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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