Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge illeri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı olacağı belirtilerek, “Yağışların Muş, Bitlis, Hakkari ve Van’ın güney kesimlerinde zaman zaman kuvvetli kar ve yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bölge genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın genellikle güneyli ve doğulu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (4070km/sa) eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları; Van 6, Muş eksi 2, Bitlis ve Hakkâri’de 2 derece olması beklenmektedir. Yapılan son değerlendirmelere göre Muş, Bitlis, Hakkari ve Van'ın güneyinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi, enerji nakil hatlarında kopma, eğimli bölgelerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Mevsim normallerinin altında seyreden düşük sıcaklıklara bağlı olarak sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (buzlanma, don, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir” denildi.

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