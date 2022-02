Prof. Dr. Hüseyin Çelik’ten VANESOB’a ziyaret

Milli Eğitim ile Kültür ve Turizm eski bakanı Prof. Dr. Hüseyin Çelik, Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VANESOB) Başkanlığını ziyaret etti.

Yapılan oda seçimlerinde yeniden kazanan ve yeni seçilen başkanlara hayırlı olsun dileğinde bulunan Hüseyin Çelik, “Oda seçimleri yenilendi, bazı arkadaşlarımız yeniden kazandı, bazı arkadaşlarımız ise yeni seçildi. Ben hem tekrar seçilen hem de yeni seçilen tüm başkanlarımıza hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.

“Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği çok değer verdiğimiz bir kuruluştur” diyen Prof. Çelik, “Esnaf ve sanatkarlarımızın temsilciliği konumunda olan bu kuruluşumuz gerçekten çok güzide bir kuruluştur. Yıllardan birlikte mesai yaptığımız Başkan İsa Berge, Van’da da Ankara'da da olması gerektiği şekilde kurumu temsil eden bir kardeşimizdir. Tüm esnaf ve sanatkarlar ile temsilcilerimiz şunu bilmesinde fayda vardır. Ben aktif siyasette olsam da olmasam da her zaman Ankara'da bir kardeşleri vardır. Makul, meşru ve mantıklı her konuda bana müracaat edebilirsiniz. Gücüm ve imkanlarım nispetinde meseleleriniz ile ilgilenirim. Sizinle birlikte kafa yorarak çözüm ararız. Allah nefes verdikçe kendimi Van'ın bir hizmetkarı olarak görmeye devam edeceğim ve hemşehrilerimin emrinde olacağım. Bunun için illaki bir vasfım olması ya da milletvekili olmam gerekmiyor. Camianın temsilcileri olan oda başkanları benim için çok saygıdeğerdirler. Bugün burada olmak ve arkadaşlarla böyle sıcak bir ortamı paylaşmak bana ayrı bir haz verdi. Allah, daha güzel günlerde bizleri hayırla bir araya getirsin” ifadelerini kullandı.

VANESOB Başkanı Berge ise Prof. Dr. Hüseyin Çelik’in Van için büyük bir değer olduğunu söyleyerek, “Gerek milletvekilliği gerekse bakanlıkları döneminde hem şehrimize hem de ülkemize büyük hizmetleri olan bakanımızın ziyaretleri bizleri onurlandırmıştır. Hizmetleri ile hemşehrilerimizin gönlünde yer tutan ve her zaman güzel anılan Van’ımızın medarı iftiharı bakanımız ile hemhal olmak ve kendisini ağırlamak bizlere büyük bir mutluluk vermiştir. Kıymetli ziyaretleri nedeniyle bakanımız Hüseyin Çelik’e çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Oda başkanlarıyla sohbet eden Prof. Dr. Çelik’e VANESOB Başkanı Berge tarafından hediye takdim edilmesi ve hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle ziyaret sona erdi.

