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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van’da lapa lapa kar yağışı

İHA

Van’da lapa lapa kar yağışı

Van'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Van'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Başkale'de 2, Çatak'ta 3, Erciş’te 4, Gürpınar’da 19 ve Muradiye ilçesinde ise 9 olmak üzere toplam 37 yerleşim yerinin yolunu ulaşıma kapattı. Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı olacağı ifade edilerek, yağışların Muş, Bitlis, Hakkari ve Van’ın güney kesimlerinde zaman zaman kuvvetli ve yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı şeklinde olacağını duyurdu.
VanHakkari karayolu geçici olarak trafiğe kapatılırken, bazı uçak seferleri ise iptal edildi.
Kar yağışının tarım arazileri açısından bereketli olduğunu belirten vatandaşlar, kar yağışının geçtiğimiz yıl az olmasıyla birlikte kuraklığın hakim olduğunu, bu yıl ise kar yağışının fazla olduğunu ve bereketli bir yıl olacağını söylediler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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