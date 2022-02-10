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Zorlu coğrafyada yaptığı antrenmanlarla Türkiye şampiyonu oldu Vanlı atlet bir buçuk yılda 35 madalya topladı Ailesi ikna edilerek spora kazandırıldı

İHA

Zorlu coğrafyada yaptığı antrenmanlarla Türkiye şampiyonu oldu Vanlı atlet bir buçuk yılda 35 madalya topladı Ailesi ikna edilerek spora kazandırıldı

Zorlu coğrafyada antrenman yapan 16 yaşındaki Edibe Yağız, İstanbul'da düzenlenen Türkiye U18 Salon Atletizm Şampiyonası Kadınlar 3 bin metre branşında Türkiye şampiyonu oldu.
Ulusal çapta düzenlenen yarışlarla bir buçuk yılda 35 madalya toplayan atlet Edibe Yağız, Türkiye U18 Salon Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar 3 bin metrede Türkiye şampiyonu, U18 kadınlar bin 500 metrede Türkiye ikincisi ve U20 kadınlar kategorisinde kendinden yaşça büyüklerle katıldığı 3 bin metrede ise Türkiye üçüncüsü olarak büyük bir başarıya imza attı. Başarılarıyla dikkat çeken atlet Yağız, bundan iki yıl önce öğretmeninin tavsiyesi üzerine atletizm sporuyla tanıştı. Katıldığı ilk yarışta antrenörler tarafından keşfedilen Yağız, ilk zamanlarında ailesinin engeliyle karşılaştı. Antrenörlerin girişimiyle ailesi ikna edilirken Yağız, son bir buçuk yılda katıldığı her yarışmada dereceye girmeyi başardı.

Başarısı göğüs kabartıyor
Çetin kış şartlarına aldırış etmeden zorlu coğrafyada antrenmanlarını büyük bir azimle sürdüren Yağız, son yarışlarında da göğüs kabarttı. Yağız, antrenörlerin gözetiminde yaptığı antrenmanlarla ülkemizi hem Avrupa hem de dünyada temsil etmek için yoğun çaba gösteriyor.

“1 buçuk yılda 35 madalya topladım”
İHA muhabirine konuşan Türkiye şampiyonu atlet Edibe Yağız, İstanbul’da düzenlenen Türkiye U18 Salon Atletizm Şampiyonası'nda elde ettiği dereceleri anlattı. Beden eğitimi öğretmeninin tavsiyesi üzerine seçmelere katıldığını ve burada seçildiğini belirten Yağız, “Bu süre içinde sürekli dereceler yapmaya başladım. Ancak bunun öncesinde büyük zorluklar yaşadım. Ailem yarışlara katılmamı istemedi. Antrenörlerim ailemi ikna etti. 1 buçuk yılda 35 madalya topladım. Aynı performansı Avrupa’da da göstermek istiyorum. Her sporcunun hayali olan dünya şampiyonasında da en iyi dereceyle ülkeme dönmek istiyorum” dedi.

“Rakiplerine büyük fark attı”
Atletizm Antrenörü Münür Akkoyun ise okullarda yaptıkları tarama sonucu Edibe Yağız’ın yeteneğini keşfettiklerini ifade ederek, “Edibe, son 1 buçuk yılda yapılan müsabakaların çoğunda ilk üçe girerek ilimize madalyayla döndü. Başarısından dolayı Fenerbahçe Spor Kulübü'ne transfer oldu. Son olarak İstanbul’da düzenlenen Türkiye Salon Şampiyonası'nda U20’de kendinden büyüklerle yarışıp 3 bin metrede 3’üncü oldu. Yine aynı şampiyonada 3 bin metrede rakiplerine büyük fark atarak Türkiye şampiyonu oldu. İkinci gün yine bin 500 metrede bir yarış düzenlendi. Burada da son 50 metrede rakibinin 0,4 salise gerisinde kalarak ilimize ikincilik madalyası getirdi” diye konuştu

“Aileyi ikna ederek kızımızı spora kazandırdık”
Aile baskısının üstesinden gelerek sporcuyu kazandıklarını dile getiren Akkoyun, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Sporcumuzu kazanma konusunda sıkıntı yaşadık. Aileyi ikna ederek kızımızı spora kazandırdık. Böylece Türk atletizminde söz sahibi olmaya başlıyor. Süreçte ulusal ve uluslararası arenada sesimizi duyuracağız. Şartlar bizi zorlasa da üstesinden gelip, en iyisini yapmaya çalışacağız. Her koşulda kendilerine destek veren Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç’a teşekkür ederim.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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