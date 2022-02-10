Polisten öğrencilere trafik eğitimi

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Van İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Edremit’teki öğrencilere trafik eğitimi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Müdürlüğümüz Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 20212022 EğitimÖğretim yılında alınacak trafik tedbirleri kapsamında; Edremit ilçesindeki Türkiye Yardımsevenler Derneği Anadolu Lisesi’nde ‘Trafik Dedektifleri Projesi’ çalışmaları kapsamında 198 öğrenciye trafik eğitimi verilmiştir” denildi.

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