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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van’da karla mücadele çalışması

İHA

Van’da karla mücadele çalışması

Van'da dünden bu yana aralıklarla etkili olan kar yağışı ekipleri harekete geçirdi. Gece boyu sorumluluk alanında küreme ve tuzlama çalışması yapan Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sabah saatlerinde ise yol açma ve kaldırım temizleme çalışması yürütüyor.
Gece saatlerinde aniden bastıran kar yağışı ile birlikte harekete geçen Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı karla mücadele ekipleri, 25 ana arter ve 65 ara arterde gece boyu küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Gece boyu canla başla çalışan ekipler, çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor.
Kent genelinde 300 araç ve 700 civarında personelle çalışma yürüten ekipler, sorumluluk alanındaki 6 bin kilometrelik yol ağında muhtemel mağduriyetlerin önüne geçmek için yoğun bir çalışma yürütüyor.
Ana arterlerde muhtemel buzlanmaya karşı çalışma yapılırken, kapalı olan mahalle yollarının açılması için de olağanüstü bir çaba harcanıyor.
Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 3, Başkale'de 67, Çatak'ta 55, Edremit’te 1, Gevaş’ta 13, Gürpınar 71, Muradiye 2 ve Tuşba ilçesinde ise 82 olmak üzere toplam 294 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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