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Van'da, 294 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

DHA

Van'da, 294 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı


Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'da dün akşamdan beri etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 294 yerleşim yeri ulaşıma kapandı. Van-Bahçesaray kara yoluna da çığ riski nedeniyle ulaşıma kapatıldı.
Kentte dün gece saatlerinde başlayan ve belirli aralıklarla sabaha kadar devam eden kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle kent genelinde 142 mahalle ve 152 mezra yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının kent merkezinde 20, yüksek kesimlerde ise 50 santime ulaştı. Büyükşehir Belediyesi 300 iş makinesi ve 700 personelle kapanan mahalle ve mezra yollarının açılması, kent merkezinde ana ve ara arterlerin açık tutulması için çalışma başlattı.
Kar ve fırtına nedeniyle VanHakkari kara yolundaki 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi´nde ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Van-Bahçesaray kara yolu da çığ riskine karşı ulaşıma kapatıldı. İlçeye ulaşım Bitlis'in Hizan ilçesi kara yolundan sağlanıyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ
2022-02-11 10:00:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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