Çığ timi özel harekatçıların eğitimi sona erdi

Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü öncülüğünde polis özel harekat ekiplerine verilen çığ eğitimi sona erdi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından AFAD İzmir Müdürlüğünden Van’a görevlendirilen eğitmenler tarafından Gevaş ilçesinde bulunan Abalı Kayak Merkezinde Van Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli polis özel harekat personellerine verilen çığ farkındalık eğitimleri tamamlandı. Eğitimleri tamamlanan polisler de muhtemel çığ facialarına karşı hem güvenliği sağlayacak hem de can kurtaracak.



“Eğitimler bir hafta sürdü”

İHA muhabirine konuşan AFAD Eğitim Görevlisi Bekir Çakmak, Van’ın çığ riski konusunda tehlikeli bölgelerden biri olduğunu anımsattı. Çığ riskinin olduğu Van’da görevli polis özel harekat personeline ilk etapta teorik bilgilendirmelerde bulunduklarını ifade eden Çakmak, daha sonra bir hafta boyunca sahada eğitim verdiklerini söyledi. Eğitimin son gününde düzenlenen tatbikatın ardından personelin muhtemel çığ facialarına hazır olduğunu anlatan Çakmak, “Bu konuyla alakalı bir haftalık eğitim planlandı. Eğitimlerimizde; çığda yapılması gereken doğru davranış şekilleri, aynı zamanda çığ bölgesindeki olumsuz hava şartlarında hayatı idame etme amacıyla hazırlanan kar mağaraları ya da daha uzun süreli konaklama durumda kaldıkları igloların yapımı hakkında ekiplerimiz tarafından bilgilendirme yapılmıştır” dedi.



“Minimum riskle tamamlamaları amaçlandı”

Özel harekat polisleri aldıkları eğitimle çığ alanında çalışmalarını minimum riskle tamamlayacaklarını dile getiren Çakmak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Özellikle çığ bölgesine girildiği zaman arkadaşlarımızın çığ bölgesinde yapacağı çalışma, öncesindeki kar analizleri, bununla birlikte uyguladıkları çığ testleriyle birlikte alanda gerçekleştirecekleri çalışmaları minimum riskle tamamlamaları amaçlanmıştır. Eğitimin sonrasında, katılan tüm katılımcılar tarafından gerçek bir çığ olayında yapılması gereken davranışların tamamı çığ bölgesinde uygulanılacaktır. Bu çalışma sırasında arama faaliyetlerinin tamamı kendileri tarafından uygulanacak. Bununla birlikte sondayla arama faaliyetlerinin nasıl gerçekleştiği ekiplerimiz tarafından icra edilecektir.”

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