İpekyolu Belediyesinden örnek çalışma

Van’ın İpekyolu Belediyesi, ilçe merkezinin farklı notalarında 100 barınak yaparak yüzlerce sokak köpeğine sıcak yuva imkanı sağladı.

Son günlerde sıkça gündeme gelen sokak köpeklerinin saldırı haberleri üzerine harekete geçen İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, sokaklarda başıboş gezen ve beslenme imkanı olmayan sokak hayvanları için yerleşim alanı dışında kurduğu sıcak yuvalarda hem düzenli bir şekilde beslenmelerini sağlıyor hem de insanlara zarar gelmesini önlüyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri; otel, lokanta, fırın, restoran ve resmi kurum yemekhanelerinden her gün düzenli olarak topladığı yemek artıklarının israf olmasını önleyerek, sokak hayvanlarının beslenmesinde kullanıyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne ait araçlarla her gün toplanan bin 600 kilogram civarındaki atık yemek ve bayat ekmek, yüzlerce sokak hayvanı için beslenme kaynağı olarak kullanılıyor. Yerleşim alanı dışına kurulan barınma alanlarında her gün düzenli bir şekilde beslenme imkanı bulan sokak hayvanlarının bakımında gönüllü hayvan hakları dernekleri ile resmi kamu kuruluşlarının personelleri de destek sağlıyor.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, "Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda can dostlarımıza sıcak yuvalar oluşturmanın gayreti içindeyiz. Bu bağlamda ilçe sınırlarımız içinde bulunan kırsal alanlarda sahipsiz sokak hayvanlarımız için ilk etapta 100 adet barınak yaptık. Sokak hayvanlarımız zorlu iklim şartlarında sıcak bir yuvaya kavuşarak daha sağlıklı yaşam alanlarına sahip oldu. İlerleyen zamanlarda bu sayı daha da artacak. Ayrıca Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerimizle birlikte birçok işletmeden topladığımız yemek artıklarını sokak hayvanlarını besleme faaliyetinde kullanıyoruz. Bu şekilde ilçe sınırlarımız içinde 500 ayrı yere beslenme noktaları kurduk. Zorlu kış şartlarında yerleşim alanları dışında bulunan Erçek Gölü, Sıhke Gölü ve Erek Dağı eteklerinde bulunan uzak noktalara da ekiplerimiz tarafından düzenli olarak mama, su, atık yemek ve bayat ekmek bırakılarak can dostlarımızın yanında oluyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.