Van’ın sorunları Bakan Muş’a iletildi

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu, Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş'u makamında ziyaret etti.

Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, beraberindeki başkan yardımcıları Şefik Eren ve Fevzi Çeliktaş, yönetim kurulu üyeleri Mehmet Değer, İlhan Kaya, Veysel Parin, Eren Görsel Görmen, Necip Oflas, Serdar Balandi ve Burak Gültepe ile Genel Sekreter Cengiz Aras ile Bakan Mehmet Muş ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette Van TSO Yönetim Kurulu tarafından Van’ın sorunları ve Van TSO üyelerinin talepleri Bakan Muş’a iletildi.

Van TSO’dan yapılan açıklamada, ziyarette görüşülen konular şöyle belirtildi:

“Kapıköy Sınır Kapısı'nın 7/24 esaslı çalışması, STM alanı tahsisi, sınır ticaretindeki sorunların giderilmesi, lojistik merkez kurulması, İhtisas Gümrüğü yetkisi, motorinin STM'ye konu edilmesi, pandemi süresince kapalı bulunan işletmelerin ekonomik durumu, çağrı merkezlerinin ilimiz için önemi, İran Konsolosluğu ve İran bankalarının ilimizde faaliyet göstermesi, kalkınma ajanslarının ekspertiz görevi yürütmesi, finans ve kaynak kullanımına erişimin kolaylaştırılması, Kurban Kesim Merkezi projesi, Dünya Kahvaltı Günü, Van Shopping Fest (Alışveriş Günleri), Gümrüklerden Geçiş Karnesi (TRİPTİK) ücretleri, akaryakıt kar marjının artırılması, taahhüt işlerinde oluşan fiyat farkı ile Gelincik ve Üzümlü sınır kapılarının açılması.”

Ziyaret sonunda Van TSO Yönetimi tarafından Bakan Mehmet Muş’a NASA tarafından çekilen Van Gölü'nün fotoğrafının üzerinde yer aldığı plaket takdim edildi.

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