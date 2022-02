Van’da yerli aşı Turkovac’a rağbet artıyor Van'da protokol üyeleri Turkovac aşısı oldu

Van’daki protokol üyeleri, Türk bilim insanları tarafından geliştirilen yerli korona virüs aşısı Turkovac’ı tercih etti.

Ankara'daki Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposu’ndan yurt geneline Turkovac aşısının dağıtımının ardından Van'a gönderilen yerli aşılar, pazartesi gününden itibaren Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uygulanmaya başlandı. Milli aşının kentte uygulanmaya başlamasıyla birlikte Van Vali Yardımcısı Adem Balkanlıoğlu, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ve İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetcioğlu da Turkovac’ı tercih ederek aşı oldu.



“Turkovac aşısına ciddi bir rağbet var”

Yapılan aşı sonrası konuşan Van Vali Yardımcısı Adem Balkanlıoğlu, Van’da pazartesi gününden bu yana Turkovac aşısının uygulanamaya başlandığını hatırlattı. Vali Yardımcısı Balkanlıoğlu, “Vatandaşlarımızdan Turkovac aşısına ciddi bir rağbet var. Bizim de vatandaşlarımıza önerimiz, bu aşıya rağbeti devam ettirmeleridir. Biz de yerli aşımızı olduk. Tüm vatandaşlarımızı da aşı olmaya davet ediyoruz” dedi.



“Tereddüt etmeden gelip aşımızı yaptık”

AK Parti Van Milletvekili Abdullahat Arvas ise Türkiye’nin de kendi yerli aşısını ürettiğini belirterek, “Turkovac, yerli ve milli aşısını milletin hizmetine sundu. Van’a da bu aşı geldi. Hastanelerimizde aşı servisleri var. Aşısını olmak isteyen vatandaşlarımız gelip burada aşı olabilirler. Biz de bugün tereddüt etmeden gelip aşımızı yaptık. Allah milletimizi bu hastalıktan korusun ve aşı yapma konusunda da gayret göstersinler. Van’ın durumu iyi ve çıtamızı hep yüksekte tutalım. Aşımız da hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.



“Türkiye aşısını üreten 9’uncu ülke oldu”

Yerli aşının Van’daki tanıtımını yaptıklarını dile getiren Edremit Belediye Başkanı İsmail Say da, “Van vaka sayısı itibariyle şu an da Türkiye’de en iyi durumdadır. İnşallah biz de bu duyarlılığı devam ettireceğiz. Hatırlatma aşılarımızı yapacağız. Türkiye aşısını üreten 9’uncu ülke oldu. Tüm dünyaya da bu hizmeti sunacağız. Aşı çalışmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim” şeklinde konuştu.



“Turnovac için sıra bekleyen vatandaşlarımız var”

Pandeminin başından bu yana Van olarak büyük mücadele verdiklerini ifade eden İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu ise şunları söyledi:

“Şu an yoğun bakımlarda yatan hastalarımızın yüzde 95’i 65 yaş ve üzeri vatandaşlardır. Birinci dozu ya da hatırlatma dozu yapmayan tüm vatandaşlarımızın aşılarını yapmalarını öneriyoruz. Özellikle Turnovac aşımızı en iyi şekilde öneriyoruz. Dünyada pandemiyi bitirebilmek için Van olarak bize düşen yerli aşımızı kullanmak ve vatandaşlarımızı davet etmektir. Aşıya ciddi rağbet var. Diğer aşılarda sıra olmadığı halde Turnovac için sıra bekleyen vatandaşlarımız var. Van olarak yerli aşıda iyi gidiyoruz. Vatandaşlarımıza da ilgilerinden dolayı teşekkür ediyoruz.”

Protokol üyelerinin aşı yaptırmasının ardından Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, hatıra özçekimi yaptı.

