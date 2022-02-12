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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van’da Deneyap sınavı yapıldı

İHA

Van’da Deneyap sınavı yapıldı

Van’da Deneyap Teknoloji Atölyeleri 3. faz öğrenci seçme süreci, uygulama sınavı ile devam ediyor.
Van’da Deneyap 3. faz öğrenci seçme süreci uygulama sınavı, Tuşba Gençlik Merkezinde yapılıyor. Türkiye’de gençlerin, özellikle teknoloji alanında gelişimlerine katkı sağlayan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı gibi 4 önemli kurumun katkıları ile Deneyap Türkiye projesi hayata geçirilmiştir. Projenin ilk etabında 12 ilde ikinci etabında ise 18 ilde eğitimlere başlanmış olup, üçüncü etabında Ankara, Aksaray, Aydın, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Giresun, Hatay, İstanbul, Karaman, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mardin, Mersin, Ordu, Sivas, Şırnak, Tekirdağ ve Van olmak üzere 27 ayrı ilde 36 Deneyap Teknoloji Atölyesi açılmıştır.
Deneyap Teknoloji Atölyelerinde öğrencilere 3 yıl boyunca ücretsiz olarak Tasarım ve Üretim, Elektronik Programlama ve Nesnelerin İnterneti, Yazılım Teknolojileri, Siber Güvenlik, Enerji Teknolojileri, Havacılık ve Uzay Teknolojileri, Yapay Zeka, Nanoteknoloji ve Malzeme Bilimi, İleri Robotik, Robotik ve Kodlama, Mobil Uygulama gibi 11 farklı başlıkta eğitim verilmesi planlanmaktadır. Ayrıca, öğrencilerin girişimcilik, eleştirel düşünme, karmaşık problemleri çözme, etkili iletişim ve takım çalışması gibi becerilerinin geliştirilmesi de hedeflenmektedir. Programa katılan öğrenciler 3 yıllık bir süreçte hem temel teknoloji yetkinlikleri kazanma, hem de özel ilgi alanlarında derinleşme imkânı elde edecektir. Atölye programları ortaokul düzeyinde hâlihazırda 4. ve 5. sınıfta eğitim gören öğrencilere, lise düzeyinde ise 8,9 ve lise hazırlık sınıflarında eğitim gören öğrencilere hitap etmektedir.
Van’da açılacak olan Deneyap Teknoloji Atölyelerine öğrenci kabulünün iki aşamalı seçme süreci sonunda yapılacağını ifade eden yetkililer, “Sürecin ilk aşaması olan esınava 2 bin 653 başvuru alınmış olup, Esınav, 11 Ekim 31 Ekim tarihleri arasında seanslar şeklinde gerçekleşmiştir. İkinci aşama olan uygulama sınavına katılma hakkı kazanan 298 aday, 1213 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek olan sınava katılacaktır. Sürecin sonucunda adayların e sınav sonuçlarının yüzde 70’i ve uygulama sınavı sonuçlarının yüzde 30’u alınarak Van’da 140 öğrenci seçilmiş olacaktır. Ayrıntılı bilgi için www.deneyapturkiye.org internet adresinden ulaşabilirler” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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