TFF 2. Lig Kırmızı Grup Silahtaroğlu Vanspor FK: 1 Tugutluspor: 0

17 yıldır bebek istiyordu! Aynı gün iki şey öğrendi!

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TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Silahtaroğlu Vanspor FK, evinde konuk ettiği Turgutluspor'u 10 yendi.



Stat: Atatürk

Hakemler: Enver Aydın xx, Mehmet Kağan Bingül xx, Birtan Yavuz xx

Vanspor FK:Onur Tekin xx, Barış Sağır xx, Barış Gök xx, Oktay Aydın xx (Ogün Özçiçek xx dk. 55), Oktay Gürdal xx (Ali Aydemir xx dk. 55), Uğur Adem Gezer xx, Mete Yıldız xx, Mehmet Özdiraz xx (Furkan Polat x dk. 73), Emrah Tacir xx (Kubilay Akyüz ? dk. +91), Hamza Küçükköylü xx (İsa Nalbant x dk. 73), Miraç Acer xx,

Teknik direktör: Erhan Altın



Turgutluspor: Fatih Demirlek x, Serhat Kot x, Emre Keskin x, Burak Osman Gençal x (Hakan Turan x dk. 75), Marvin Sinan Büyüksakarya x, Mustafa Emirhan Özyaşar x (Okan Erdik x dk. 89), Nuri Emre Akit x, Haşim Arda Sarman x, Alper Ademoğlu x, Hamit Kulya x, Sinan Akaydın x

Teknik direktör: Nazım Gülay



Gol: Mehmet Özdiraz (dk.19) (Vanspor FK)

Kırmızı kart: Uğur Adem Gezer (dk. 80) (Vanspor FK)

Sarı kartlar: Uğur Adem Gezer, İsa Nalbant, (Vanspor FK), Mustafa Emirhan Özyaşar, Emre Keskin, (Turgutlu Spor)

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