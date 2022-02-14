Van Büyükşehir Belediyesinden POMEM’e hazırlık kursları

Van Büyükşehir Belediyesi, Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) sınavına katılacak adaylar için düzenlediği ücretsiz hazırlık kursu devam ediyor.

Van Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübünün organizasyonunda, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı halk eğitim merkezlerinin desteğiyle düzenlenen POMEM kursu devam ediyor. İpekyolu ilçesindeki Anadolu İMKB Fen Lisesi Kapalı Spor Salonunda uzman eğitmenler eşliğinde yapılan POMEM kursuna ilgi sürüyor. Polis, astsubay, subay ve bekçi alımlarında fiziki yeterlilik parkurlarına hazırlanan gençlere yönelik açılan kurslarda; adaylara, programlı ve profesyonel bir çalışma imkânı sunuluyor.

Konu ile ilgili konuşan Kurs Hocası Nihat Akkoyun, haftanın 4 günü süren kursa talebin çok fazla olduğunu belirterek, düzenlenen eğitim takvimiyle tüm adayları en iyi şekilde parkura hazırladıklarını söyledi. Daha önce böylesi kursların ücreti nedeniyle tercih edilmediğini vurgulayan Akkoyun, "Geçtiğimiz senelerde polislikaskerlik sınav parkurları için ücretli kurslar vardı. Durumu iyi olmayan adaylar katılamıyordu. Bu sezon Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği kurs ile birçok aday eğitimli bir şekilde parkura girecek. Kursumuza kayıtlar devam ediyor. Detaylı bilgi için adaylarımız 0538 515 93 40 numaralı telefonu arayarak bilgi alabilirler’’ dedi.

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