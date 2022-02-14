Başkale’de 5 at üzerinde 42 adet havalı tüfek ele geçirildi

Van’ın Başkale ilçesinde güvenlik güçleri tarafından arazide yapılan operasyonda, 5 at üzerinde 42 adet havalı tüfek ele geçirilirken, olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6'ncı Hudut Tugay Komutanlığı ekipleri ile birlikte Başkale ilçesi kırsalında araya faaliyetleri gerçekleştirildi. Yapılan arama tarama faaliyeti esnasında 5 at ile birlikte kaçakçılık yaptığı anlaşılan 4 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Atların üzerinde ve yol güzergahında 42 adet havalı tüfek ve 119 adet havalı tabanca ele geçirildi. Konuyla ilgili adli tahkikat başlatıldı” denildi.

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