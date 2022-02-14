Van merkezli 3 ilde terör operasyonu

VAN, (DHA)VAN merkezli 3 ilde jandarmanın, sosyal medyada PKK/KCK terör örgütü propagandası yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 42 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ve Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının yıl dönümü olan 15 Şubat´ta muhtemel eylemlerin önlenmesi ve terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma başlattı. Ekipler, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla PKK/KCK terör örgütü propagandası yapan şüphelileri tespit etti. Ekipler, '6415 sayılı terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanuna muhalefet', 'Terör örgütüne üye olmak ve `Terör örgütüne bilerek isteyerek yardım/yataklık etmek' suçlarını işledikleri belirlenen şüphelilere yönelik Van merkezli, Hakkari ve Şırnak'ta operasyon düzenledi. Operasyonda Van´da 30 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Hakkari ve Şırnak´ta da 12 kişi gözaltına alındı.
Bu arada, Başkale ilçesi kırsalında; Van İl Jandarma Komutanlığı ve 6'ncı Hudut Tugay Komutanlığı ekiplerinin arama tarama faaliyetinde 5 atla kaçakçılık yaptıkları belirlenen 4 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı. Atların üzerinde ve yol güzergahındaki aramalarda ise 42 havalı tüfek ve 119 havalı tabanca ele geçirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Van DHA
2022-02-14 15:24:06
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.