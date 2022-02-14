Taksideki yolcunun valizinden uyuşturucu çıktı

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VAN, (DHA)VAN'ın Muradiye ilçesinde durdurulan taksideki yolcunun valizinde uyuşturucu, hassas terazi ve bir miktar sahte para ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir ihbarı değerlendirip Muradiye´de taksiyi durdurdu. Narkotik köpeği ile yapılan aramada taksideki yolcu R.K.'nin valizinde 394 gram metamfetamin, 3 gram kubar esrar, 170 lira sahte para, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli R.K. gözaltına alındı.FOTOĞRAF DHA-Güvenlik Türkiye-Van / Muradiye DHA

2022-02-14 16:29:18



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