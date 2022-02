Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri, deniz seviyesinden 4 bin 58 metre yükseklikteki Süphan Dağı'na kış tırmanışı gerçekleştirdi.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Aydınlar beldesinden tırmanışa geçen dağcılar, deniz seviyesinden 2 bin 200 metre yüksekteki At Yaylası’na kamp kurdu. Gece saatlerinde tırmanışa devam eden Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez’in yönetimindeki dağcılar, Süphan Dağı’nın zirvesine çıktı. Tipi ve fırtınaya rağmen eksi 21 derecede zorlu bir tırmanışla zirve yapan dağcılar, 4 bin 58 metreden Van Gölü’nü izledi.



“Zirveden bulutlarla kaplı Van Gölü’nü izlemek ayrı bir güzellik”

Konuya ilişkin açıklama yapan Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez, her yıl şubat ayında Süphan Dağı’na kış tırmanışını gerçekleştirdiklerini ifade ederek, bunun artık geleneksel hale getirildiğini söyledi. Demez, “Başarılı bir tırmanış oldu. Zoru değil, çok zoru başardık. Çünkü Aydınlar Beldesi ile Kışkıllı köyü arasındaki 6 kilometrelik yol kapalıydı. Ekibimizle birlikte Aydınlar Beldesinden Kışkıllı köyüne kadar, oradan da 2 bin 800 rakımda bulunan At Yaylasına vardık. Saat 17.00’da kamp alanına ulaştık ve kampımızı kurduk. Sabah saat 09.00’da eksi 18 derece gösteren sıcaklık, gecenin geç saatinde ise eksi 21'e çıktı. Sabah saat 04.00’da Zirve tırmanışımız için yola çıktık. Hava çok güzel ve açıktı. Van Gölü bulutlarla kaplıydı. Bulutların adeta dansını izlemek ayrı bir güzellikti. Zaman zaman sert rüzgârın esmesi, sert kar tanecikleri sağa sola savrulup yürüyüşümüze etkiliyordu ama buna rağmen ekibimiz kararlıydı ve azimliydi” dedi.



“Dağcılık insana azmi, kararlılığı ve sabrı öğretir”

Tüm zorluklara rağmen zirveye vardıklarını aktaran Demez, “Yorulmuştuk ama mutluyduk. Çünkü zoru değil çok zoru başarmıştık. Aydınlardan Süphan Dağı’nın zirvesine 10 kişilik bir ekiple etkinliğimizi gerçekleştirdik. Vadi Doğan Spor Kulübümüzden 8 kişi, Diyarbakır Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü bir misafirimiz ve Mersin Zirve Dağcılık’tan bir misafirimiz ile beraber zirve tırmanışı gerçekleştirdik. Dağcılık insana azmi, kararlılığı ve sabrı öğretir. Bu anlamda katılım sağlayan bütün arkadaşlarımıza canı gönülden kutluyoruz” diye konuştu.

