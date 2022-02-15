Van Büyükşehir Belediyesinden ‘Beyaz Masa’ uygulaması

Van Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların talep ve önerilerini ulaştırabilmeleri amacıyla ‘Beyaz Masa’ uygulamasını web tarayıcısı üzerinden hizmete açtı.
Van'da, vatandaşların Büyükşehir Belediyesine 7/24 esaslı dilek, şikâyet ve önerilerini kolayca iletebileceği web tabanlı ‘Beyaz Masa’ uygulaması hizmete girdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) benzeri bir yazılım ile geliştirilen sistemde oluşturulan talebe ilişkin yapılan işlemler, anlık olarak takip edilebilecek. SMS ve eposta yöntemleri ile anlık bilgilendirmelerinde yapılacağı ve vatandaşların kendilerine sunulan hizmeti puanlama yöntemi ile değerlendirebileceği web tarayıcısına beyazmasa.van.bel.tr giriş yapılabilecek.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.