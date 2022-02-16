Van’daki yangında 3 milyon liralık inşaat malzemesi kül oldu

Van’ın Tuşba ilçesinde inşaat malzemelerin yer aldığı depoda çıkan yangında yaklaşık 3 milyon liralık zararın meydana geldiği bildirildi.

Tuşba ilçesinde sabah saat 04.20 sıralarında Erciş yolu üzerinde bulunan Zafer Yurtsever'e ait inşaat malzemesi satan bir iş yerinde bilinmeyen bir nedenle yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu 112 acil ihbar hattına bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Tuşba Grup Amirliği ekipleri, yangına ilk müdahaleyi yaptı.



10 araç ve 28 personel görev aldı

Dükkân içerisinde bulunan elektrik kabloları ve boya gibi birçok inşaat malzemesinden kaynaklı büyüyen yangına müdahale için İpekyolu ve Edremit itfaiye amirliği ekipleri ile VASKİ su tankerleri yönlendirildi. Yaklaşık 10 araç ve 28 personelle müdahale edilen yangın, 2 saatlik çalışmanın ardından yan tarafında bulunan iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.



“Binada çok sayıda patlayıcı madde vardı”

İHA muhabirine konuşan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Yangın Müdahale Şube Müdürü Kadir Erdoğan, gelen ihbar üzerine olay yerine gelerek müdahaleye başladıklarını belirtti. Yangına bütün merkez grup amirliklerinin müdahale ettiğini ifade eden Yangın Müdahale Şube Müdürü Erdoğan, “10 araç ve 28 personelle birlikte canı gönülden yangına müdahalede bulunduk. Yangının başka iş yerlerine sıçramaması için 2 aracımızda ek müdahalelerde bulundu. İş makinelerinden de destek aldık. Binada boya ve tiner benzeri çok sayıda patlayıcı madde vardı. Doğal gaz ve elektrikten dolayı müdahalede zorlandık. Yangın kontrol altına alındı ve herhangi bir sıkıntı kalmadı” dedi.

Yangın çıkan iş yerinde soğutma çalışmalarının sürdüğü, olayla ilgili de soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

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