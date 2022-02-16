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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Baba oğul, aynı takımda mücadele ediyor

DHA

Baba oğul, aynı takımda mücadele ediyor


Barış KUL/ERCİŞ(Van),(DHA)VAN´ın Erciş ilçesinde 1'inci Amatör kümede mücadele eden Örene Spor´un başkanı ve takım kaptanı da olan Veysel Aras (51), oğlu Miraç Aras (15) ile aynı takımda futbol oynuyor. Baba Aras, oğluyla aynı takımda oynamanın inanılmaz bir duygu olduğunu belirtirken, oğlu Miraç ise takımın başarılı olması için babasıyla birlikte mücadele ettiklerini söyledi.
Erciş'te yaşayan ve 30 yıldır futbol oynayan Veysel Aras , Erciş 1'inci Amatör kümede mücadele eden Örene Spor´un başkanı ve takım kaptanı olarak görev yapıyor. Aras, Lokman Hekim Anadolu lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi oğlu Miraç Aras ile birlikte aynı takımda oynayarak takımın başarısı için oğluyla birlikte mücadele veriyor. Yaşına rağmen hala yeşil sahalarda top koşturmaya devam eden Veysel Aras, futbol tutkunu olduğu için çok sevdiği yeşil sahalardan kopammadığını belirtiyor.
'SAĞLIĞIM EL VERDİKÇE OYNAYACAĞIM'
Ligde 2 galibiyet, 2 beraberlikle 8 puan toplayan Örene Spor'un futbolcu başkanı Veysel Aras, 30 yıldır futbol oynadığını son 20 yıldır da Örene Spor'da devam ettiğini söyledi. Yaşının ilerlemiş olmasına hiç takılmadığını, gençlere örnek olmak adına bunu daha uzun yıllar devam ettirmek istediğini belirten Aras, "Oğlumla aynı takımda futbol oynamak benim için inanılmaz bir duygu. Gençlerimizi sporla buluşturmak adına bu yaşta hala futbol oynamaya gayet ediyorum. Futbolu çok seviyorum. Sağlımın el verdikçe oynamaya devam edeceğim ve bu kulübü de yaşatmaya devam edeceğim" dedi.
'BEN SAĞ AÇIKTA, BABAM SAVUNMADA OYNUYOR'
Babasıyla birlikte aynı takımda futbol oynamaktan çok mutlu olduğunu söyleyen Miraç Aras ise "Bizi babamla aynı takımda futbol oynarken görenler çok şaşırıyor. Babam takımın hem başkanı hem de kaptanlığını yapıyor. Örene Spor´da ben sağ açık oynarken, babam savunmada oynuyor. Takımın başarılı olması için mücadele veriyoruz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van / Erciş Barış KUL
2022-02-16 11:29:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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