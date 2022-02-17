Meteorolojiden çığ, buzlanma ve don uyarısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Meteorolojiden çığ, buzlanma ve don uyarısı

İHA

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge illeri için çığ, buzlanma ve don uyarısında bulundu.

Meteorolojiden çığ, buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge illeri için çığ, buzlanma ve don uyarısında bulundu.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olacağı belirtilerek, “Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli ve güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları; Van 3, Muş eksi 2, Bitlis eksi 2 ve Hakkari’de 2 derece olması beklenmektedir. Düşük sıcaklıklara bağlı olarak sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (buzlanma, don, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Van’da ‘torbacı’ operasyonu
YEREL HABERLER Van’da ‘torbacı’ operasyonu
Van Büyükşehir Belediyesi öğrencilere yönelik seminerlerini sürdürüyor
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi öğrencilere yönelik ...
İpekyolu Belediyesinden KDV denetimi
YEREL HABERLER İpekyolu Belediyesinden KDV denetimi
Vali Bilmez’den iş yeri yanan esnafa ziyaret
YEREL HABERLER Vali Bilmez’den iş yeri yanan esnafa ziyaret
Annesiz kalan 11 yavru köpeği başka bir anne köpek sahiplendi
YEREL HABERLER Annesiz kalan 11 yavru köpeği başka bir anne köpek ...
Başkale’de 3 bin mermi ve 34 bin adet ilaç ele geçirildi
YEREL HABERLER Başkale’de 3 bin mermi ve 34 bin adet ilaç ele ...
Baba oğul, aynı takımda mücadele ediyor
YEREL HABERLER Baba oğul, aynı takımda mücadele ediyor
Baba oğul, aynı takımda mücadele ediyor
YEREL HABERLER Baba oğul, aynı takımda mücadele ediyor
Van’daki yangında 3 milyon liralık inşaat malzemesi kül oldu
YEREL HABERLER Van’daki yangında 3 milyon liralık inşaat malzemesi ...
Yerde bulduğu 11 bin 900 TL’yi sahibine ulaştırdı
YEREL HABERLER Yerde bulduğu 11 bin 900 TL’yi sahibine ulaştırdı
10 araç ve 26 personelle müdahale edilen yangın 2 saatte kontrol altına alındı
YEREL HABERLER 10 araç ve 26 personelle müdahale edilen yangın 2 ...
İş yerinde çıkan yangın korkuttu İtfaiye ekipleri yangına çok sayıda araçla müdahale ediyor Patlayan boya kutuları korkuya neden oldu
YEREL HABERLER İş yerinde çıkan yangın korkuttu İtfaiye ekipleri ...
AGD'den Müslümanlara birlik çağrısı
YEREL HABERLER AGD'den Müslümanlara birlik çağrısı
Turkovac'ı geliştiren Prof. Dr. Özdarendeli: Çalışmalarımızda trasgenik fare ve gelincikleri kullandık
YEREL HABERLER Turkovac'ı geliştiren Prof. Dr. Özdarendeli: ...
Erciş’te Peygamber Efendimizi anlama programı
YEREL HABERLER Erciş’te Peygamber Efendimizi anlama programı
Polisten esnafa bilgilendirme ziyareti
YEREL HABERLER Polisten esnafa bilgilendirme ziyareti
Turkovac'ı geliştiren Prof. Dr. Özdarendeli: Çalışmalarımızda trasgenik fare ve gelincikleri kullandık
YEREL HABERLER Turkovac'ı geliştiren Prof. Dr. Özdarendeli: ...
Van’da Turkovac paneli düzenlendi Turkovac 25 yıl sonra ilk defa üretilen yerli ve milli bir aşı oldu
YEREL HABERLER Van’da Turkovac paneli düzenlendi Turkovac 25 yıl ...
Geçen yıl kuraklık yaşayan çiftçiler, kar çok yağınca 'şükür kurbanı' kesti
YEREL HABERLER Geçen yıl kuraklık yaşayan çiftçiler, kar çok yağınca ...
Tuşba Belediyesinden KDV denetimi
YEREL HABERLER Tuşba Belediyesinden KDV denetimi
Van'da evde 55 kaçak göçmen yakalandı; 2 tutuklama
YEREL HABERLER Van'da evde 55 kaçak göçmen yakalandı; 2 tutuklama
Van’da okullar arası halk oyunları yarışması sona erdi
YEREL HABERLER Van’da okullar arası halk oyunları yarışması sona ...
Van’da bir evde 55 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Van’da bir evde 55 kaçak göçmen yakalandı
Van Büyükşehir Belediyesinden ‘Beyaz Masa’ uygulaması
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesinden ‘Beyaz Masa’ uygulaması

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.