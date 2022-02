Van kedileri yılda üç kez ‘kızgınlık dönemine’ giriyor Van kedileri yılın üç dönemi yavrulayabiliyor

Van Kedi Evi Villasında koruma altında bulunan kediler, uygun yaşam koşulları nedeniyle diğer kedilere göre yılda üç kez 'kızgınlık dönemine' giriyor.

Türkiye'de milli ırk olarak tescillenen ve ünü sınırları aşıp dünyaya yayılan Van kedilerinin neslinin devamı için çalışmalar özverili bir şekilde devam ediyor. Van kedisi; cana yakınlığı, beyaz, ipeksi kürkü, aslan yürüyüşü, tilki kuyruğuna benzeyen uzun ve kabarık kuyruğu, değişik göz renkleri ve suya düşkünlüğüyle kentin en önemli değerlerinden sayılıyor.

Van Kedi Evi Villasında her türlü bakımları itinayla yapılan kediler, mart ayı öncesi 'kızgınlık dönemine' girmesiyle kendilerine hazırlanan özel odalarda çiftleştirilmeye başlandı. Van kedilerinin doğumları her mevsim senkronize bir şekilde devam ederken, yakın zamanda 2022 yılının ilk yavruları da dünyaya gözlerini açacak. Saf bir ırk elde edebilmek adına bu dönemde özel beslenen ve her türlü bakımları yapılan kediler, doğadaki diğer kedilere oranla yılın mart, mayıs ve eylül aylarında yavrulayabiliyor.



“Birinci grup çiftleştirmelerimiz tamamlandı”

İHA muhabirine konuşan Van Kedisi Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, Van kedilerinin dışarıdaki diğer kedi ırklarına göre sadece mart ayında kızgınlığa gelmediğini belirtti. Kedi evinde 2022 yılının programının uygulandığını ifade eden Prof. Dr. Kaya, “Biz 2022 yılının programında birinci grup çiftleştirmeleri yapıyoruz. Bunu üç grup şeklinde yıl boyunca yapıyoruz. Dolayısıyla birinci grup çiftleştirmelerimiz tamamlandı. Çiftleşen hayvanlarımız bir ay içinde doğum yapacak. Şu an hayvanlarımızın bakımları devam ediyor. 2021 yılının hiçbir olumsuz tarafı gözükmüyor. Bu sene daha rahat bir yıl olacağını tahmin ediyoruz” dedi.



“Herhangi bir sorun beklemiyoruz”

Kedi villası doğum odalarının kapasitesine bağlı olarak senkronize doğum yaptırdıklarını dile getiren Kaya, “Senkronize doğum yaptığımız için üç dönem çiftleştiriyoruz. İlk etapta mart ayının sonunda doğum yaptırmayı düşünüyoruz. Sonrasında mayıs ayının sonunda ve ekim ayında doğum mevsimi olacak. Doğumun ardından iki ay büyüme süreci olacak. Burada hayvanlarımız sağlıklı, aşı programlarını tamamlamış durumdayız. Sağlıklı bir şekilde doğum yapmalarını bekliyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.