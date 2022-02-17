Van’da ‘Resim ve Kısa Metraj Film Yarışması’nın kazananları belli oldu

Van’ın İpekyolu Belediyesi, Yeşilay Van Şubesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği “Sağlıklı Nesiller Yarışmada Buluşuyor” adlı resim ve kısa metraj film yarışmasının sonuçları açıklandı.

İlçe genelinde bulunan okullardaki öğrencilerin zararlı alışkanlıklara karşı bilinçli bir şekilde yetişmelerine destek vermek amacıyla düzenlenen yarışmaya toplamda bin 150 kişi müracaat etti. Kısa film yarışmasının liseler arası, resim yarışmasının ise ortaokul seviyesinde düzenlendiği yarışmada 980 başvuru geçerli sayıldı. Sigara, alkol, uyuşturucu, kumar ve teknoloji bağımlılığının olumsuz ve yıkıcı etkilerinin ele alındığı yarışmada; Fevzi Çakmak Ortaokulu öğrencilerinden Meryem Kıpçak isimli öğrenci resim yarışmasının birincisi, Yunus Emre Ortaokulu öğrencilerinden Muhammed Senar Talaşlı ikinci ve yine Yunus Emre Ortaokulu öğrencilerinden Hamza Sevin üçüncü oldu.

Teknolojinin doğru kullanımının önemini vurgulamak ve daha güvenli, daha sağlıklı bir hayat sürmek için katkıda bulunarak yeni neslin bağımlılık konularına duyarlılığını arttırmak amacıyla düzenlenen kısa metraj film yarışmasında ise Özen Adalı Anadolu Lisesi öğrencilerinden Muhammed Ertopçu birinci, Pakistan Türkiye Dostluğu ve Mesleki Lisesinden Derya Karataş ikinci, Kazım Karabekir Anadolu Lisesi öğrencilerinden Ömer Özgökçe ise üçüncü oldu.

Her iki branşta da dereceye giren öğrencilere tablet, bisiklet, akıllı saat ve kitap setinin düzenlenecek törenle verileceği belirtildi.

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