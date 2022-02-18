2,5 yaşındaki çocuğa şiddet uygulayan anne ve erkek arkadaşı tutuklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

2,5 yaşındaki çocuğa şiddet uygulayan anne ve erkek arkadaşı tutuklandı

İHA

2,5 yaşındaki çocuğa şiddet uygulayan anne ve erkek arkadaşı tutuklandı

Van’ın İpekyolu ilçesinde 2,5 yaşındaki çocuğa şiddet uygulayan anne ve erkek arkadaşı tutuklandı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 112 Acil Çağrı Merkezine “çocuğa fiziki şiddet” uygulandığının ihbar edilmesi üzerine İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin harekete geçtiği belirtildi. Açıklamada, “Görevlilerimizce yapılan çalışmalarda, şiddete maruz kaldığı tespit edilen 2,5 yaşındaki çocuk hastanede tedavi edilmiş, annesine ve annenin erkek arkadaşına adli işlem yapılmıştır. Çocuğun annesi ‘Aile Yükümlülüğünün İhlali’ suçundan, annenin erkek arkadaşı da ‘Kötü Muamele, Eziyet ve Kasten Yaralama’ suçlarından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmışlardır. Şiddete maruz kalan çocuk Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı yurda teslim edilmiştir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kafede oturan şahsa saldıran 5 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Kafede oturan şahsa saldıran 5 kişi tutuklandı
Van merkezli 3 ilde terör operasyonu; 4 tutuklama
YEREL HABERLER Van merkezli 3 ilde terör operasyonu; 4 tutuklama
Van merkezli 3 ilde terör operasyonu: 4 tutuklama
YEREL HABERLER Van merkezli 3 ilde terör operasyonu: 4 tutuklama
Kaymakamın eşinden engellilere malzeme desteği
YEREL HABERLER Kaymakamın eşinden engellilere malzeme desteği
Edremit Belediyesinden ‘gayrimenkuller satıldı’ iddialarına açıklama
YEREL HABERLER Edremit Belediyesinden ‘gayrimenkuller satıldı’ ...
Yeni kütüphaneyi 10 günde 20 bin kişi ziyaret etti
YEREL HABERLER Yeni kütüphaneyi 10 günde 20 bin kişi ziyaret etti
Vanlı annelerin evlat nöbeti devam ediyor
YEREL HABERLER Vanlı annelerin evlat nöbeti devam ediyor
Van’da ‘Resim ve Kısa Metraj Film Yarışması’nın kazananları belli oldu
YEREL HABERLER Van’da ‘Resim ve Kısa Metraj Film Yarışması’nın ...
Van kedileri yılda üç kez ‘kızgınlık dönemine’ giriyor Van kedileri yılın üç dönemi yavrulayabiliyor
YEREL HABERLER Van kedileri yılda üç kez ‘kızgınlık dönemine’ ...
Van’da ‘torbacı’ operasyonu
YEREL HABERLER Van’da ‘torbacı’ operasyonu
Meteorolojiden çığ, buzlanma ve don uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden çığ, buzlanma ve don uyarısı
Van Büyükşehir Belediyesi öğrencilere yönelik seminerlerini sürdürüyor
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi öğrencilere yönelik ...
İpekyolu Belediyesinden KDV denetimi
YEREL HABERLER İpekyolu Belediyesinden KDV denetimi
Vali Bilmez’den iş yeri yanan esnafa ziyaret
YEREL HABERLER Vali Bilmez’den iş yeri yanan esnafa ziyaret
Annesiz kalan 11 yavru köpeği başka bir anne köpek sahiplendi
YEREL HABERLER Annesiz kalan 11 yavru köpeği başka bir anne köpek ...
Başkale’de 3 bin mermi ve 34 bin adet ilaç ele geçirildi
YEREL HABERLER Başkale’de 3 bin mermi ve 34 bin adet ilaç ele ...
Baba oğul, aynı takımda mücadele ediyor
YEREL HABERLER Baba oğul, aynı takımda mücadele ediyor
Baba oğul, aynı takımda mücadele ediyor
YEREL HABERLER Baba oğul, aynı takımda mücadele ediyor
Van’daki yangında 3 milyon liralık inşaat malzemesi kül oldu
YEREL HABERLER Van’daki yangında 3 milyon liralık inşaat malzemesi ...
Yerde bulduğu 11 bin 900 TL’yi sahibine ulaştırdı
YEREL HABERLER Yerde bulduğu 11 bin 900 TL’yi sahibine ulaştırdı
10 araç ve 26 personelle müdahale edilen yangın 2 saatte kontrol altına alındı
YEREL HABERLER 10 araç ve 26 personelle müdahale edilen yangın 2 ...
İş yerinde çıkan yangın korkuttu İtfaiye ekipleri yangına çok sayıda araçla müdahale ediyor Patlayan boya kutuları korkuya neden oldu
YEREL HABERLER İş yerinde çıkan yangın korkuttu İtfaiye ekipleri ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.