Van’da ücretsiz tiyatro, konser ve doğa etkinliği

Van Büyükşehir Belediyesi iyi bir hafta sonu geçirmek isteyen vatandaşlar için cumartesi ve pazar günü ücretsiz tiyatro, konser ve doğa etkinliği düzenleyecek.

Van Büyükşehir Belediyesi, kentin kültürsanat hayatına katkıda bulunmak için düzenlemiş olduğu ücretsiz programlar devam ediyor. Her hafta birbiriden güzel konser, sinema, sergi, doğa etkinliği, yürüyüş ve tiyatro oyunlarını çocuk ve yetişkinler ile buluşturan Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, bu hafta sonu ise 3 etkinlikle Vanlılara güzel bir hafta sonu geçirmeyi hedefliyor.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı organizasyonuyla 19 Şubat Cumartesi günü saat 13.00’da Hacıbekir Mahallesi Kültür Merkezinde Tankred Dorst imzalı ‘Ben Feuerbach’ oyunu izleyiciyle buluşacak.

20 Şubat Pazar günü ise saat 13.00’da Hacıbekir Mahallesi Kültür Merkezinde Grup Yürüyüş’ün konseri ile Amerikalı siyasetçi ve insan hakları savunucusu Malcolm X hayatının anlatıldığı tiyatro oyunu sergilenecek. Yine pazar günü Akdamar Adası’nda amatör fotoğrafçılara yönelik doğa etkinliği düzenlenecek. Programların tamamının ücretsiz olduğu bildirildi.

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