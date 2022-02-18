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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Orff Schulwerk Projesi Edremit Bilim Sanat Merkezinde

İHA

Van'ın Edremit Bilim Sanat Merkezinde Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından uygulamalı 'Orff Schulwerk Okul Öncesi Öğretisi' isimli proje hayata geçirildi.

Orff Schulwerk Projesi Edremit Bilim Sanat Merkezinde

Van’ın Edremit Bilim Sanat Merkezinde Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından uygulamalı ‘Orff Schulwerk Okul Öncesi Öğretisi’ isimli proje hayata geçirildi.
Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yapmakta olan 40 öğretmene, Orff Eğitimi Harran Üniversitesi akademisyenleri Dr. Mustafa Aslan ve Öğretim Görevlisi Elvan Gökçen'in eğitmenliğinde Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından uygulamalı ‘Orff Schulwerk Okul Öncesi Öğretisi’ isimli proje kapsamında 3 günlük eğitim faaliyetine başlandı. Farklı okullardan öğretmenlerin katıldığı etkinliklerle Van'da okul öncesi öğretimden başlayarak eğitim kalitesinin yükseltilmesi ve bunun müzik, ritim ve oyunlarla gerçekleştirilmesi hedefleniyor.
Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Elif Yörük, faaliyet öncesi yaptığı açıklamada, bu tür etkinliklerin öğretmen ve öğrenci üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu belirtti.
Edremit Bilim Sanat Merkezi Müdürü Abdulkadir Sağlam da, “Orff fikirlerinin ve çalışmalarının temelini oluşturan istek; tüm insanların müzik, konuşma, dans ve bu üçünün birleşmesinden ortaya çıkan ritim duygusunu hissetmesi ve bu yolla kişilerin içlerindeki gücün ön plana çıkmasıdır. Bu yaratım sonucu ortaya çıkacak ürünler bireylerin kişilik gelişimine katkı sağlayacağı gibi sosyal ve iletişim becerilerini de geliştirecektir” dedi.

Orff eğitimi nedir?
Orff yaklaşımı olarak da bilinen bu eğitim metodu, ilk olarak Carl Orff ve dansçı Gunild Keetman tarafından keşfedilmiş ve geliştirilmiştir. Müzik ve hareket eğitimini dayanan bir yöntemdir. Duyguların ritim ve müzik yoluyla harekete geçirilmesidir. Orff eğitimi içinde kalıplaşmış katı kurallar yoktur. Aksine çocukların öğrenme kabiliyetine yönelik bir eğitim şeklidir. Okul öncesinde çocuklara verilen ve onları hayatları boyunca olumlu etkileyen bir eğitim tekniğidir. Orff yaklaşımı; öğrencinin aktif olduğu, yaparak yaşayarak öğrendiği, sosyal becerilerini geliştirdiği ve oyunlardan oluşan bir öğrenme sürecidir. Bu eğitim yaklaşımları kemikleşmiş bazı kalıpları kırarak bireyin kimi nedenlerden dolayı içinde sakladığı yetenekleri keşfetmesini sağlamaktadır.

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