VASKİ’den içme suyu fiyatlarında yüzde 14 oranında indirim

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Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın su indirimi çağrısının ardından Katma Değer Vergisi (KDV) dahil içme suyu fiyatlarında yüzde 7+7 oranından indirim uygulayacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı, “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı” Resmi Gazetede yayımlandı. Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, yayımlanan karar ile birlikte 14 Şubat 2022 Pazartesi gününden itibaren su fiyatlarında Katma Değer Vergisini (KDV) yüzde 8’den 1’e indirdi. Bunu yanı sıra enflasyonla mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın su fiyatlarındaki indirim çağrısı sonrası VASKİ Genel Müdürlüğü, KDV dâhil içme suyu fiyatlarında yüzde 7 oranında daha indirim kararı alarak toplamda yüzde 14 indirim uygulayacağını açıkladı.

VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, enflasyonla mücadele kapsamında alınan kararlarla birlikte VASKİ Genel Müdürlüğü olarak içme suyu fiyatlarında 14 Şubat 2022 Pazartesi gününden itibaren KDV’yi yüzde 8’den 1’e indirdiklerini hatırlatarak, “Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine Katma Değer Vergisi (KDV) indiriminin yanı sıra yüzde 7 oranında daha indirim yaparak içme suyu fiyatlarında toplam yüzde 7+7 oranında indirim uygulayacağız. Enflasyonla mücadelede konusunda vatandaşlarımızın yanındayız. Şehrimize hayırlı olsun” dedi.

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